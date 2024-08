Domácím famózně vyšel nástup do zápasu, už ve 4. minutě otevřel skóre Mezírka. Stejný hráč o osm minut později skóroval na 2:0, parádní 20minutovku uzavřel gólem na 3:0 matador Elšík.

„Začátek zápasu jsme si vůbec nepohlídali, ze tří standardek, hlaviček, jsme inkasovali tři góly. Nezajišťovali jsme se. Kluci byli skleslí, nečekali to. Působili trochu odevzdaně,“ smutnil předseda hostů Jaroslav Maňas.

Valašským Kloboukům dal v závěru prvního dějství naději Poliak. Štípě ale ve 43. minutě vrátil třígólový náskok Roman Holík. Když tři minuty po začátku druhé půle navyšoval na 5:1 Šimek, moc fandů o vítězství domácích nepochybovalo. Hosté však pořád šli za bodovým ziskem.

„Když došlo na samotnou hru, tak jsme domácí přehrávali, byli jsme lepší. Do poslední chvíle jsem věřil, že bychom mohli bodovat,“ myslel Maňas minimálně na remízu.

Jeho mužstvo odšpuntovalo cestu za obratem v 66. minutě, během 23 minut se prosadilo hned čtyřikrát! Dvakrát skóroval zkušený Macháč, jednou Fojtů. Minutu před koncem řádné hrací doby srovnával Dubčák.

„Kouzlo i krutost fotbalu v 90 minutách. Kluci dvě třetiny zápasu tvrdě pracovali a vybudovali si vysoké vedení, o které ovšem v poslední třetině svou lehkovážností přišli. Snad si z toho všichni vezmeme ponaučení do dalších utkání,“ věří předseda Štípy Martin Ráček.

„Podařilo se nám to díky bojovnosti. Pomohlo k tomu i vynucené střídání Štípy, zranil se jí hráč. Pak se to otevřelo, propadávaly vysoké balon. Dubčák a Fojtů zabíhali za obranu,“ jmenoval předseda hostů důvody úspěšného srovnání.

Valašské Klobouky i přes remízu řešily jiný aspekt zápasu. Výkon rozhodčího.

„Nikdy jsem je nekritizoval, ovlivnil však zápas. Co pískal nám, to nefoukl jim. Dával nám karty za to, za co domácím nikoliv. Bylo to vážně špatné. Takové utkání by měl řídit jiný sudí, klidně s delegátem v zádech. Jen jsme se tam pak vztekali, dohádali se. Upřímně se cítím ukřivděně. Domácí to přitom nemají zapotřebí, hrají dobrý, pěkný fotbal. Nikdo jim nemusí pomáhat!“ štve Jaroslava Maňase.

A reakce Štípy?

„K otázce Deníku na výkon rozhodčího na rozdíl od hostů si nechám názor pro sebe,“ uzavřel Martin Ráček.

Desetigólové utkání nakonec skončilo dělbou bodů a divokou remízou 5:5. Nedělní soupeři mají po třech kolech okresního přeboru sedm bodů.

Štípa v neděli pojede do rozjeté Poteče, která zatím patří k překvapením soutěže, ještě neprohrála. Valašské Klobouky rovněž 1. září od 16 hodin hostí Vizovice, které si letos už poradily s Luhačovicemi B a Kašavou.