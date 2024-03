Jarní část startuje už za dva týdny. Jak probíhala vaše zimní příprava?

Zimní přípravu jsme zahájili ihned na začátku února pod vedením nového trenéra Milana Záhory, který vnesl do kabiny novou úroveň a disciplínu. Tréninky probíhají třikrát čtyřikrát týdně v kooperaci s trenérem dorostu Romanem Holíkem mladším a zapojením mladší generace, která velmi účinně doplňuje zkušený kádr A-týmu. Tréninky v rámci přípravy jsou cíleny na fyzickou zdatnost, obratnost a také herní připravenost naskočit do jarní části soutěže. Musím uznat, že hlavní trenér Záhora se chce vyvarovat některým slabším přípravám z předešlých let a pokusit se nastoupit do prvního utkání po zimní přestávce maximálně připraven. Abychom nezaspali start.

Absolvovali jste i soustředění?

Vzhledem k okolnostem uvnitř A-týmu nebylo možné uskutečnit vícedenní soustředění v odizolovaném prostředí, příprava se tak odehrává lokálně při zvýšené intenzitě tréninků.

Zimní přípravu tradičně zpestřují přípravné duely. Jak to s nimi bylo u vás?

Přípravných utkání jsme odehráli hned několik, což je velký progres oproti mnohým přípravám, kdy jsme přípravu podcenili. Vzhledem ke špatnému počasí jsme využívali převážně umělé plochy. Nyní přijde fáze doladit potřebné detaily na travnatém povrchu před ostrým startem.

Jak se od podzimu změnil se váš kádr?

V kádru hlavního týmu se moc změn neodehrálo. Je to však cílený efekt, protože trenér Záhora se zaměřil na dostupné zdroje a maximalizaci jejich potenciálu. Také pracujeme více na zapojení mladých nástupců do hlavního týmu, aby se postupně zapracovali a byli plně připraveni převzít porci minut a také zodpovědnosti. Cílem je vytvořit tým s optimálním věkovým kompromisem, který maximalizuje možnost konkurenceschopnosti pro přední příčky tabulky soutěže. Dále se postupně do tréninku zapojují některé silné články po dlouhodobých absencích, jako například zkušený štípský univerzál Martin Holík.

Podzim jste se uzavřeli druzí se ztrátou čtyř bodů na první Paseky. Jaké máte cíle do jara?

Cíle jarní fáze soutěže směřujeme spíše k vlastním řadám a tomu, jak budeme schopni týmově tuto část zvládnout. Zjednodušeně se hlavní pozornost ubírá k hernímu projevu a zvládání těžkých utkání. Mnohdy i přes nepříznivý výsledek je důležité a klíčové, abychom na hřišti zanechali maximum. Samozřejmě vzhledem k našemu aktuálnímu tabulkovému postavení se pokusíme celkům z nejvyšších příček „nedat kůži zadarmo". Popereme se o primát v soutěži. (úsměv)

Jak vidíte před jarem manko na Paseky? Co říkáte na jejich letošní sílu?

Pasecký tým je tuto sezonu velmi dobře připravený, s respektem opravdu musím uznat jeho kvalitu. Mají skvělý mančaft a nehraje se s nimi vůbec snadno. Prezentují se pevnou obranou, takticky koordinovanou hrou, velkou úspěšností v koncových situacích a také fyzickou výkonností. Naše ztráta činí čtyři body, což je dosažitelná hranice. Avšak budeme muset pracovat jako tým a koncentrovat se na každý zápas jednotlivě bez ohledu na soupeře. Abychom se pokusili vedoucímu týmu „šlapat na paty" a snažili se o vytvoření tzv. kouzla sportu v podobě napětí až do samotného konce.

Vstup do jara nemáte vůbec snadný. Začínáte na Kašavě, další utkání hrajete doma s Návojnou. Bude důležité zvládnout tento začátek?

Ano, přesně jak říkáte. Hned na začátku nás čekají dva velmi silné celky. Úvod je proto velmi důležitý pro sběr bodů a hlavně atmosféru uvnitř týmu, která může ovlivnit celý průběh jarní části. Oba týmy jsou kvalitní a navíc velmi houževnaté, zápasy to nebudou snadné a proto k nim přistoupíme s plnou koncentrací a také pokorou.