„Pro mě je to velká čest. Vůbec jsem s tím nepočítal. Nic víc fotbalový funkcionář nemůže v životě dosáhnout,“ ví dobře devětašedesátiletý Studénka.

„Když jsem si šel pro tu plaketu, mohu říct, že se mi promítl celý fotbalový život,“ přiznává.

Prestižní ocenění věnoval manželce Jarmile, která náhle zemřela letos v srpnu. „Jsem jí nesmírně vděčný, protože mě celý život podporovala,“ cení si.

Pavla Studénku na cenu navrhl Okresní fotbalový svaz Zlín. „V obci Kašava spojil život s fotbalem,“ vyzdvihuje předseda OFS Zlín Pavel Brímus. „Býval vynikajícím hráčem a pak se stal trenérem. Jeho více než čtyři desítky let dlouhá trenérská činnost v Kašavě se zapsala do paměti generací hráčů, které vychoval pro fotbal. A i dnes, v téměř sedmdesáti letech, si zahraje fotbálek, je vidět i slyšet a má respekt, je vzorem pro mnohem mladší fotbalisty,“ přidává známý funkcionář.

Zkušeného kouče na slavnostní vyhlášení doprovázel bratr Alois a synovec Petr Studénka, jenž v minulosti pracoval v Dukle Praha jako obchodně marketingový ředitel a na Vyšehradě působil jako šéftrenér mládeže.

„Moc jsem si galavečer užil. Program byl výborný. Bylo to na úrovni. Zazpívala nám třeba Petra Černocká,“ líčí.

Pavel Studénka s fotbalem začínal v sedmi letech v rodném Zlíně na Lesní čtvrti, kde se mu věnoval i bývalý brankář František Jordák. „V roce 1960 jsme hráli zlínskou ligu žáků pod názvem Lesáci,“ vybavuje si.

Později navštěvoval 3. ZDŠ ve Slovenské ulici, kde jej vedl třeba otec legendárního hokejového brankáře Králíka či pan Choun. „Velice rád na tyto pány vzpomínám,“ říká. „Celkově byla zlínská liga pro mladé začínající fotbalisty výborná věc. Vyšlo z ní hodně skvělých hráčů včetně bývalého reprezentanta Petra Janečky. Proto za mě byla velká chyba, že se tato soutěž později zrušila,“ myslí si.

Po 25 letech zase spolu. Ligoví dorostenci Zlína budou hrát i vzpomínat

Rok působil v žácích Příluk, v patnácti letech zamířil do Louk, kde hrával jeho tatínek. Vydržel tam až do vojny. „V týmu se mnou byli Dědek, kluci Janotovi nebo Jarda Hais a další kamarádi. Hráli jsme na škváře a kolikrát jsme byli odření, ale fotbal jsme měli rádi a poctivě chodili na každý trénink a zápas. Velice rád na toto období vzpomínám,“ uvedl.

Vojnu strávil na Slovensku v Piešťanech. Do míče si kopl už jen občas. Po návratu pobyl krátce v Loukách, v roce 1977 ale odešel s manželkou do Slušovic. „Žena pracovala u pana Čuby. Bydleli jsme tam sice jenom rok, ale i tak moc rád vzpomínám na hráče, jako byli Josef Zapletal, Vlastimil Vidlička, Frelich, Soukup a další. Pro mě to byla škola života. Tito druholigoví hráči mi dali strašně moc,“ váží si.

Dlouholetý trenér fotbalistů Kašavy Pavel Studénka obdržel cenu Dr. Václav Jíry.Zdroj: OFS Zlín

V roce 1978 odešel do Kašavy, kde si v šestadvaceti letech udělal trenérský průkaz a začal koučovat místní fotbalisty. „Začal jsem hned mužů, kteří hráli čtvrtou nejnižší třídu,“ říká.

Zároveň ale vykonával funkci předsedy oddílu a jednatele. Kromě toho ale dokonce tři roky dělal rozhodčího a řídil zápasy. „Chtěl jsem si vyzkoušet a projít vším, ale nakonec jsem zůstal věrný trenéřině, která mě naplňovala po celý život,“ prohlásil.

S Kašavou třikrát postoupil do okresního přeboru, tým vedl proti Otrokovicím, Valašským Kloboukům nebo Slavičínu. „Soupeřů mi bylo občas i líto, protože naše hřiště nebylo na fotbal příliš vhodné,“ uznává s úsměvem.

S fotbalisty Kašavy ale po většinu doby strávil ve třetí třídě. Mužstvo s menší přestávkou vede už 43 let. „Jenom jednou jsem si dal tříletou pauzu. Bez fotbalu jsem ale nebyl. Jezdil jsem se dívat na zápasy,“ říká.

Tým z obce s necelou tisícovkou obyvatel vede i v letošním soutěžním ročníku. Kašavě se daří. V úvodních pěti kolech získala plný počet patnácti bodů a vládne tabulce III. třídy skupiny A. „Klukům jsem říkal, že musíme hrát tak, abychom to zvládli a skončili první. Příští rok totiž slavím sedmdesátku, takže chtěl bych se rozloučit s prvním místem,“ přeje si.

Studénka už by sice mužstvo rád předal mladšímu kolegovi, trénování jej ale stále naplňuje, baví. „V mladém kolektivu se cítím dobře,“ přiznává.

Na rozdíl od jiných si na přístup svěřenců nestěžuje. Nežehrá nad nezájmem, malou účastí, která trápí snad všechny na Zlínsku.

„Samozřejmě zájem hráčů o trénování je menší než dřív, ale to je asi všeobecná bolest. My jsme na hřiště chodili, protože že nás to bavilo, teď má každý práci, jiné povinnosti. Doba je rozlítaná, uspěchaná, takže zatímco v minulosti přišlo dvacet kluků, takže je jich pět nebo šest,“ líčí.

Táta tvrdí, že uměl všechno, takže ještě mám co zlepšovat, směje se Tom Slončík

Když Studénka může, sám se občas po hřišti ještě proběhne. Ještě loni při výročí osmdesáti let od založení klubu TJ Kašava dokonce vedl domácí tým coby kapitán proti bývalým reprezentantům, jako byli Bittengel, Štambacher a další. „Přišlo přes šest set lidí, taková akce v Kašavě dlouho nebyla. Pro mě to byla obrovská čest,“ vyznává se.

Areál v Kašavě prošel za poslední desítky let velkou proměnou. Nyní už soupeři jezdí do údolí řeky Dřevnice rádi. „Osobně bych chtěl poděkovat bývalému starostovi panu Jarcovjákovi za vybudování tak nádherného areálu. Nikdy jsem si ani nepředstavoval, že tady jednou takový vznikne. Je radost se dívat na trávník. Hřiště, o které se vzorně stará pan Kocourek, je opravdu chlouba obce,“ dodává.

Kašava zase může být pyšný na svého nestárnoucího a věčného kouče.