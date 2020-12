„Bylo to jako na houpačce, jednou nahoru, jednou dolů. Dokázali jsme zahrát výborně, i propadnout. Hodně jsme zápolili se zraněními, což se projevilo hlavně v defenziě.“ přiznává 43letý stále i hrající kouč.

Co stojí za vaší druhou nejhorší obranu v soutěži po posledním Tichovu?

Dlouhodobě nám chyběli velmi zkušení středoví obránci. Zdeněk Havelka sehrál snad jen dva zápasy, Richard Kulíšek nenaskočil vůbec. Do toho byl zraněný univerzál Martin Janošík, který může jak do branky, tak do pole. A tak přišel ze Střelné do branky Josef Valčík. Ukázal, že bude posilou. Rozhodně nechytal špatně.

Dorazily před sezonou ještě další posily?

Přišel ze Vsetína, potažmo z Jablůnky zkušený Erik Čuma a ukázal, že to má pořád v noze. Dokázal mnohokrát vyzrát na soupeřovy obrany.

Svému bývalému soupeři z OFS Vsetín Lačnovu jste vzali bod. Hřeje vás to?

Lačnov znám, protože jsem tam pět let trénoval a věděl jsem, jak se máme na ně připravit. Oni byli v prvním poločase lepším celkem, ale v tom druhém jsme vyrovnali zápas i skóre a nakonec padli až po penaltách. Lačnov se postupně zvedal a je to jeden z favoritů soutěže.

Ano, Lačnov chce bojovat o postup, ale zatím kraluje Jestřabí…

S Jestřabím jsme prohráli 4:1. Mají tam mladého kluka ze Slavičína, dále bývalého brankáře Brumova. Z Provodova přišel Tomáš Hnilo a hlavně mají zkušené záložníky. Za všechny bych jmenoval známého Petera Gabriše, který prošel Brumovem nebo Vlachovicemi. Ten je schopný každý druhý přímý kop proměnit v gól. Otázkou ale bude, jestli by Jestřabí chtělo postupovat do III. třídy. Vyhrát soutěž každopádně budou chtít a zatím jsou lídrem.

IV. třídu OFS Zlín hrajete druhým rokem. Nelitujete přechod z OFS Vsetín?

Stoprocentně ne.! Máme tady soupeře kolem Študlova. Na rozdíl od OFS Vsetín je zde rozhodčí delegován na každé naše utkání. Máme zajímavé soupeře. Třeba Mirošov se spojil a vznikla rezerva Valašských Klobouků, a tak nám přibyl další velmi zajímavý soupeř.

Kam míří Študlov na jaře?

Nečekáme žádné velké zázraky, ale chceme se tabulkou posunout výše. Pokud budeme zdraví, tak by to mohlo jít někde kolem 5. místa. Kluci se těší, že se na jaře bude hrát více zápasů a věřím, že náš tým je schopen v této soutěži potrápit opravdu každého.