Lepší zápas totiž předtím neodehrál. „Nikdy jsem nedal hattrick, maximálně dva góly. Teď mi to opravdu vyšlo. Je to něco neuvěřitelného,“ kroutí hlavou.

Machů přitom na jaře nehrává pravidelně. S týmem se ale poctivě připravoval, chodil na každý trénink i zápas, proto byl při derniéře zaslouženě odměněn. „U nás máme kvalitní dorost. Kluci se začali prosazovat i mezi muži. Jsou úplně jinde než já. Pohybem ani dynamikou se jim nemohu rovnat,“ ví dobře.

Pasekám se navíc dařilo. V předstihu ovládly třetí třídu skupiny A. Po zajištění postupu do okresního přeboru ale dostal od trenéra šanci, lépe se odvděčit ani nemohl.

„Jelikož jsme měli jasný postup, byl režim takový volnější a mohl jsem nastoupit od začátku. Hrál jsem na hrotě,“ hlásí.

Kašavě nasázel čtyři branky. Dvakrát se trefil v první půli, další dva přesné zásahy přidal po změně stran. Favorit nakonec deklasoval rivala 9:0.

„Ze začátku to nevypadalo tak jednoduše, ale do čeho jsme kopli, to nám tam spadlo. Za stavu 4:0 už soupeř rezignoval. My jsme naopak hráli uvolněně, opadl z nás stres a všichni jsme si dobře zaběhali,“ pochvaloval si.

Pro pětačtyřicetiletého poctivce to byl poslední zápas za Paseky v kariéře. Po úspěšné a postupové sezoně v mateřském klubu končí, jde do fotbalového důchodu.

Každý si chce udělat pořádnou žízeň, usmívá se premiérově čtyřgólový Plášek

„Rozhodnutí vyplynulo z celého jara, které jsem neměl dobré. Nebyl jsem spokojený se svými výkony. Ani minutáž nebyla taková, jakou bych chtěl, což je ale logické, protože mi to nešlo a hráli mladší kluci,“ říká.

Po sobotním vydařeném zápase se se spoluhráči rozloučil, zapil s nimi sezonu. Na baru nechal otevřený účet, parťákům poručil pár piv či drinků.

Ví, že na Pasekách coby hráč skončil, zda bude pokračovat někde jinde, ale zatím netuší. „Teďka nemůžu říct, že s fotbalem úplně končím. Třeba se někdo ozve, zavolá, že potřebuje pomoct. Ale už to z mé strany nebude na sto procent, abych chodil pravidelně a byl každou neděli připravený,“ uvedl.

Ve fotbale prožil skoro čtyřicet let. Většinu času byl spjatý s Paseky, za které si zahrál i I. B třídu. „Sezon bylo strašně moc. Nejradši vzpomínám na dobu, kdy mi bylo pětadvacet. Se spoustou kluků se potkávám doteď. Sice už ne na hřišti, protože jsem zůstal poslední, ale i tak si máme co říct,“ prohlásil.

Kromě Pasek nastupoval i za Louky nebo Žeranovice. Nyní když má čas, vypomůže při různých beneficích i staré gardě ligového Zlína, kam jej zlákal Petr Klhůfek.

„Je to přítel mojí tchýně. Bydlíme spolu v jednom dvougeneračním domě v centru Zlína, asi dvě stě metrů od Letné,“ hlásí s úsměvem revizní technik.