ROZHOVOR/ Přijít na zápas Šanova s Rokytnicí? To byla výhra, pro domácí doslova! Loňský 10. tým III. třídy skupiny B porazil druhé mužstvo uplynulého ročníku Rokytnici 6:5. Hlavním hrdinou se stal Tomáš Kalík, který čtyřmi trefami srazil klub, kde v minulosti nastupoval. „Spíš jsem rád, že jsme derby vyhráli a podařilo se mi vstřelit tolik branek," říká 25letý hrdina nedělního odpoledního střetnutí.

Jak jste viděl výhru z vašeho pohledu?

Bylo to derby sousedních vesnic, které mělo kvalitu, úroveň i náboj. Padlo hodně branek a pro diváka to musel být skvělý zážitek.

Odehráli jste dramatický zápas, už po 28 minutách jste vedli 4:3. V 90. minutě jste vstřelil gól na 6:4, soupeř ještě snížil. Jak dlouho jste utkání museli rozdýchávat?

Je pravda, že utkání bylo hektické a bohaté na góly, ale v těchto nižších soutěžích těch gólů padá opravdu hodně, takže nějaké podobné zápasy jsem už odehrál.

Porazili jste druhý tým loňského ročníku. Co bylo jiné oproti minulé sezoně?

Celé mužstvo bylo na začátek sezony namotivované a bojovné, což přineslo první body a dobrý vstup do nové sezóny. To nám v předešlé sezóně chybělo.

Sám jste vstřelil čtyři branky. Jak bude drahé zápisné do kabiny?

Naštěstí se nikdo nezmínil. (se smíchem) Ale myslím si, že po mně v dalším zápase budou lahvinku dobré slivovice vyžadovat. (úsměv)

Dříve jste nastupoval za Rokytnici. Byl to pro vás speciální zápas?

Ano, ale bylo to jen z důvodu, že v Šanově, kde jsem bydlel, nebyli žáci, tak jsem strávil dva roky v žácích v Rokytnici. Poté jsem přestoupil do Slavičína, kde jsem hrál delší dobu.

Jaké to je srazit rodný klub? Mísily se ve vás po zápase emoce?

Já jsem to nějak nebral jako rodný klub. Samozřejmě se všema klukama se známe, ale spíš jsem rád, že jsme derby vyhráli a podařilo se mi vstřelit tolik branek. (úsměv)

Dva roky zpátky jste odešel ze Slavičína. Jak tento krok hodnotíte zpětně? Pomýšlíte ještě na vyšší úroveň?

Lákalo mě to do Šanova, kde jsem měl hodně kamarádů. Dost lidí mi říkalo, že na to mám ještě čas a teď si to myslím i já. Jsem mladý a určitě bych si nějakou vyšší soutěž ještě zahrál, takže pokud by přišla nějaká pěkná nabídka, tak bych o tom začal přemýšlet.

Jaké máte se Šanovem cíle do letošní sezony?

Cíle jsou vždycky vysoké. (úsměv) Určitě bych rád viděl Šanov ve vyšší soutěži. Priorita bude nehrát o záchranu, ale o nějaké vyšší postavení v tabulce.