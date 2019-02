Fotbalisté Uherského Brodu zvládli i druhý letošní přípravný duel. Svěřenci trenéra Martina Ondy si po ligovém dorostu Slovácka poradili také s Púchovem, když vedoucí tým třetí slovenské ligy Na Lapači vyřídili 6:1.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Jiří Sejkora

„Proti kvalitnímu soupeři jsme odehráli velmi dobré utkání. Škoda, že už není březen, protože jsme předvedli přesně to, co budu po hráčích požadovat v mistrovských zápasech. Púchov jsme zničili dobrou a trpělivou hrou. Byť je to zatím jenom příprava musí, kluky musím za výkon pochválit,“ uvedl kouč Uherského Brodu Martin Onda, který mužstvo tentokrát nerozdělil na dvě půlky, ale hráče normálně prostřídal. Účastníkovi MSFL scházeli Nevařil s Michalcem.

Zatímco Broďanům víkendový duel vyšel, ostatním třetiligovým týmům přípravné zápasy nevyšly. Fotbalisté Kroměříže po porážce se Slováckem 1:4 nestačili na slovenskou Skalici, které podlehli 0:2.

Větší příděl vyfasovali hráči Otrokovic, kteří na půdě druholigového Třince padli 0:5. Trenér Viktorky Michal Hubník měl v úvodním střetnutí k dispozici jednadvacet hráčů, včetně několik nových tváří.

„První poločas měl ve svých rukou domácí Třinec, kdy během pětačtyřicet minut nastřílel do otrokovické branky čtyři góly. Druhou polovinu už se tak útočný fotbal nehrál, i přesto domácí vstřelili ještě jeden gól,“ informovala vedoucí hostujícího mužstva Kristýna Haldinová.

Na úvod zimní přípravy si s chutí zastříleli fotbalisté divizního Vsetína, kteří deklasovali Nevšovou 9:1. Šesti brankami se na demolici protivníka z krajského přeboru podílel Patrik Hořelica.

„První přípravný zápas jsme zvládli s přehledem. Kluci šli do něho po deseti dnech přípravy s radostí a chutí. Dokud s námi soupeř stačil běhat, bylo to dobré utkání. Ve druhém poločase mu postupně docházely síly a zápas se proměnil v jednoznačnou záležitost. Dobře jsme kombinovali a dávali branky. Je to vzpruha do další práce v zimní přípravě,“ řekl trenér Vsetína Miroslav Mičega. Valaši odehráli duel bez Jakuba Eliáše a Radima Buláka. Naopak poprvé se v týmu představil Adam Smílek, který se Vsetínem trénuje již od srpna. V brance se vystřídali Dobeš s Rišicou



Přípravný fotbal

Výsledky: Uherský Brod – Púchov 6:1 (2:1), branky Uherského Brodu: Šimon Chwaszcz 2, Vojtěch Dolina, Filip Hruboš, Lukáš Jaroněk, vlastní

Třinec – FC Viktoria Otrokovice 5:0 (4:0), Branky: 13. Erik Šula, 21. Richard Vaněk, 32. Martin Janošík, 41. Tomáš Omasta, 73. Luis Arroyo.

Otrokovice: 1. poločas: Semanko – Malý, Křivánek, P. Červenka, Hladík, Vašulka, Fiala, Hladík, Bahounek, Pěnička, Skopal.

2. poločas: Hrnčiřík – Markovič, Jasenský, Slaný, Kiška, T. Mlýnek, J. Červenka, Přikryl, Kolenič. Trenér: Michal Hubník.

MFK Skalica – SK Hanácká Slavia Kroměříž 2:0 (1:0), branky: 26. Hollý, 81. Pospíšil. Vsetín – Nevšová 9:1.