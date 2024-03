Do začátku jarních odvet zbývají necelé tři týdny. Jak jste zahájili zimní přípravu? Oficiálně jsme ji začali 9. ledna, trénujeme dvakrát týdně. Kluci po skončení podzimu měli doporučení, aby se udržovali ve fyzické kondici. Některé to baví samo o sobě, chodili na fotbálky do haly.

Na co se v přípravě zaměřujete?

Základem fotbalu je fyzička, bez toho nejde hrát. Přípravu jsem však trošku změnil, je v ní méně „tupého běhání“, upustil jsem od dlouhých kilometrových tras. Máme tam silové i dynamické věci, cvičení s balonem formou her, práci s prostorem a časem. Vždy je to samozřejmě v návaznosti na počet lidí.

Chystáte se letos na soustředění?

Pravidelně jezdíme do Luhačovic, jedeme tam ve čtvrtek. Zrovna v ten den je Evropská liga Sparty s Liverpoolem, tak kluci hlásili, že musíme dát teoretickou část. (úsměv) V pátek a sobotu máme tréninkové jednotky.

Už máte za sebou přípravné zápasy?

Odehráli jsme dva. S Lidečkem (I. A třída) jsme v Hrádku prohráli 3:7. Měl jsem nahlášených 20 hráčů, dohrávali jsme však v jedenácti lidech. Předseda o poločase odjel, zranil se nám střední záložník. Ještě jsme povolávali skoro 50letého chlapa. Druhý jsme odehráli v Brumově s Prlovem (I. B třída), remizovali jsme 1:1. Byl jsem úplně nadšený! Klukům jsem řekl, že to zkusíme jinak, zahráli fantasticky. Byli jsme lepší, dominovali jsme na balonu, soupeře jsme přehráli. Předváděli jsme kombinační fotbal po zemi. Je to potěšující zpráva. Generálku na sezonu budeme mít s Hvozdnou.

Na podzim jste obsadili páté místo. Na vedoucí Paseky ztrácíte 13 bodů. Panuje u vás spokojenost?

Do soutěže si žádné plány nedáváme. Vždy ale samozřejmě chceme skončit dobře, což se nám podařilo. Měli jsme však propadáky proti Slopnému a Nedašově Lhotě. Slopné nás zaskočilo, v Nedašově Lhotě jsme měli vyhrát, tři góly jsme si však dali téměř sami po brutálních minelách. Páté místo je v pohodě. Klukům jsem tak řekl, že můžeme zkusit jiný fotbal.

Jak se změní kádr na jarní část sezony?

Příchody jsme neplánovali. Na papíře mám 23 lidí, průměrná účast na trénincích je devět deset lidí, což je fajn. Někteří ale nemají ani jeden trénink.

Opustí vás někdo?

Skončil Michal Maliňák, ten za nás odehrál jen poločas. Defenzivní záložník Šimon Machalíček, který právě chodil na tréninky, jde pracovně do Brna. Neví, jestli bude stíhat. Zatím s námi netrénuje stoper Ondra Častula. Navíc jsem zjistil, že brankář Milan Bodlák se připravuje ve Vlachovicích. Na podzim byl zraněný, laboroval s třísly, měl operační zákrok, skoro rok nechytal.

Jak to vypadá s Přemou Vaculínem, jenž na podzim utrpěl nešťastné zranění?

Rozhodl se ukončit kariéru. Všichni jsme viděli, jaké zažil zranění, určitě se to dá pochopit. Hodně mě to ovšem mrzí, má teprve 25 let. Jede ale s námi na soustředění, bude mi dělat asistenta. Chceme ho udržet v pozitivní náladě.