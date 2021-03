„V tuto chvíli nejde ani tak o sestup či postup, ale o to, aby se lidem do hlavy dostaly jiné věci, nežli covid, covid a zase covid. V žádném případě nechci tohle zlehčovat, jenže se s tím musíme naučit žít,“ říká sedmačtyřicetiletý kouč.

Podle bývalého hráče a někdejšího trenéra Brumova obzvláště starší fanoušci v současné těžké době trpí. „Nemají hospody, kostely ani fotbal. Díky nepřetržité mediální masáži o covidu mají jen strach, což nejen jim moc radosti nepřidá,“ míní Pecha.

„Takže už jen z tohoto důvodu bych rád viděl zelené trávníky a na nich fotbalisty třeba hrát jen pro radost a spokojené fanoušky s pivem a párkem kolem hřišť,“ pokračuje.

V Újezdu je situace stabilní a konsolidovaná. Šestý tým okresního přeboru Zlínska se od začátku nového roku poctivě připravují, před případným restartem se udržují v kondici.

„Hned od čtvrtého ledna jsme si s hráči řekli, že není na co čekat. Jsem moc rád, že kluci pochopili, že bez kvalitní zimní přípravy nelze hrát fotbal. A i když je situace jaká je, tak jsme chtěli být řádně nachystáni na případný začátek soutěže,“ říká.

Fotbalisté Újezdu poslední dva měsíce jenom běhali, s míčem si moc nepohráli. „Kluci absolvovali úplně vše tak, jak to měli naplánováno. Dneska už má skoro každý chytré hodinky, takže mi posílali data a já měl tak o všech dobrý přehled,“ uvedl.

„Navíc díky covidu byli doma i naši vysokoškoláci, čímž se do přípravy a běhání se zapojilo sedmnáct hráčů, což je paradoxně nejlepší účast za tři roky co působím v Újezdu,“ pochvaluje si.

I díky širokému kádru v týmu žádné změny nejsou. „Stejně nikdo neví, co vlastně bude a za druhé, jak už jsem se zmiňoval, v Újezdu je kádr kvalitní a kluci chtějí pracovat a pracují. A pokud sezona začne, tak my jsme na ni kvalitně připraveni. A je tu výborná parta lidí, do které není v tuto chvíli důvod zasahovat,“ prohlásil Pecha.

Volný čas věnuje především rekonstrukci rodinného domu své přítelkyně, na fotbal si ale taky čas najde. „Tím, že mám pořízenu O2 TV a prakticky každý den se hrají ligové či pohárové zápasy, tak přítelkyni říkám, že je zase utkání Ligy mistrů,“ směje se.

Rychle ale zvážní. „Jenže když je toho moc, tak je toho příliš. Proto se snažím si zápasy vybírat i podle atraktivity nebo oblíbeného týmu,“ uvedl.

Zápasové napětí, adrenalin a věci kolem fotbalu mu schází. Věří, že po návratu na hřiště se dočká i pozitivních změn v českém fotbalu.

Také Pecha sleduje situaci před okresními a krajskými volebními valnými hromadami. Dobře ví, že změny jsou potřeba. „Nedávno jsem viděl video, na kterém zprofanovaný činovník Vyšehradu Rogoz předával rozhodčím úplatky v zápase Vyšehrad – Sokolov. Lidově řečeno, kudla se mi v kapse otvírala,“ čílí se.

„S jakou drzostí to předával, co říkal rozhodčím a jak mluvil s delegátem, to bylo něco neuvěřitelného. A s jakou lehkostí si rozhodčí i delegát ty úplatky vzali. Hnus!“ kroutí hlavou nazlobeně. „Proto si vůbec nedělám iluze, že to byl ojedinělý exces, spíše naopak. Jen spousta věcí nevyjde na světlo,“ ví dobře.

„Nejsem ve fotbale žádný nováček, abych nevěděl, jak to v něm chodí. V každé soutěži od těch nejnižších až vlastně po profesionální ligy je takových Rogozů plno a řídí to takoví malí „Berbři“,“ dodává naštvaně.