„Nejprve jsme ještě přemýšleli o I.B. třídě. Odehráli jsme a dokonce i vyhráli zápas proti jednomu mužstvu z této soutěže. Nakonec jsme se ale rozhodli jít do okresu. Zkusíme takto udělat restart," přeje si Maňas.

Jak byl reálně ve hře odchod do I.B. třídy?

Kluci byli nalomeni, pravděpodobně bychom znovu byli u spodku tabulky. Osobně jsem je tlačil do okresu, aby zažili to, co my – tedy vyhrávali a bavilo je to. Slyšeli na to. Shodli se, aby se to zpátky vykopalo.

Jak dlouho jste o tom kroku přemýšleli?

V klubu se vyměnilo vedení – dřívější i nadále chtělo držet I.A. třídu. Předtím se to lámalo, hlasovalo o tom. Jakmile vedení odstoupilo, tak jsme radikálně řekli okres. Naší vizí bylo natáhnout šikovné kluky zpátky a vrátit se do vyšších soutěží.

Bude vaším cílem okamžitý postup do I.B. třídy?

Když to půjde, tak postoupit, tak určitě ano. Každopádně se hodláme držet na špici.

Jak se vaše účast v okresu projevila na kádru?

Předtím to bylo takové hektické, někdy se trénovalo i v pěti lidech. Starší tahouni budou hrát a předávat zkušenosti mladým. Tři nadějní šikovní kluci se navíc vrátili. Dva nám odešli do Brumova a jeden do Prlova. Momentálně nám tak jen hapruje pozice gólmana. Novým trenérem je kouč z vedlejší dědiny Pavel Juřica.

Jaké jste měli na tento krok ohlasy od fanoušků?

Občas zaslechnete hospodské řeči. Starší chlapi, kteří hrávali I. A. třídu, tvrdí, že je to ostuda a nemělo se to stát. Vysvětloval jsem jim to na naši éře, kdy jsme z okresu vykopali dva postupy do I. A. třídy. Poukázal jsem to rovněž na příkladu Újezdu, který rovněž z I. A. třídy odešel do okresu. A teď mají výborný mančaft a jsou na špici.

Ne každý do toho vždy úplně vidí. Pouze slyšíte komentáře, že kluci nehrají dobře. Postihlo nás, že někteří přestali jezdit na utkání a odjížděli jsme přesně v 11 lidech. Už cestou na zápasy jsme v hlavách prohrávali.