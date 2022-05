Újezd do nedělního odpoledního střetnutí vstoupil skvěle, už v 9. minutě zápasu se proti předposlednímu týmu soutěže prosadil právě 16letý borec. Hosté před koncem úvodní půle vedli už 4:0, domácí zásluhou Kotrly snížili ve 44. minutě.

Favorit se ve druhém dějství dostal do šestibrankového vedení, Pozlovice znovu korigovaly ke konci poločasu. „Kromě vytvořených příležitosti jsme byli i dost produktivní,“ nastínil Vaněk hlavní důvody jednoznačného vítězství.

Úvodní trefu vstřelil zkraje zápasu a to díky přihrávce o sedm roků staršího parťáka. „Přema Vaculín centroval před branku. Kapitán týmu Tomáš Bělaška mi balon pustil, díky čemuž jsem do prázdné branky mohl dávat svůj první gól,“ podělil se o jedinečný zážitek.

Druhý gól zapsal o čtyřiapadesát minut později. „Letěl ke mně odražený míč. Jelikož u mě byl obránce, tak jsem neváhal a střílel z první z voleje na zadní. Balón se od brankáře odrazil do branky,“ přiblížil druhou a dosud poslední trefu v této kategorii.

Ondřej Vaněk v letošním ročníku Okresního přeboru Zlínska zasáhl do jedenácti zápasů, ve kterých celkově odehrál 279 minut. S novou rolí se tak stále ještě sžívá. „Pořád jsem pouze „náhradník“, nejmladší člen týmu, který přeskočil dorost.“

Teprve v 16 letech nastupuje s o poznání zkušenějšími parťáky. Není žádnou výjimkou, že na hřišti potkává i o 20 či 25 let starší soupeře. „Hlavu si s tím nějak nelámu, nebývám ani nervózní,“ usmívá se. „Sice mají zkušenosti, jsou to ale hráči, jako já. Navíc jsem hodně zpevněný z hokeje, něco vydržím“ zmiňuje recept na úspěchy proti odolným protihráčům.

Role mladého záložníka, respektive útočníka je ve fotbalovém Újezdu přeci jen trochu specifická. Předsedou klubu je totiž jeho otec Miroslav, který o víkendu z lavičky na poslední čtvrt hodinu zasáhl proti Pozlovicím. V probíhajícím ročníku dohromady nastoupil na 76 minut. „Nijak specificky to ani neberu. Možná si jen někdy říkám, že mě díky tomu tak rychle přijali do „A-týmu“,“ soudí Vaněk junior.

Ondřeje Vaňka nenajdete pouze na soupisce fotbalového Újezdu. Rovněž patří do dorostu hokejového mužstva Brumov-Bylnice. „Od hokeje mám momentálně pauzu, více se tak můžu soustředit na další věci.“

Ve svém mládežnickém věku by se nerad vymezoval pouze vůči jednomu sportu. Naopak by chtěl být univerzálem. „Žádnému ze sportů nechci dávat prioritu, rád bych se věnoval co nejvíce sportům najednou,“ má jasno.

V posledních letech přitom více upřednostňoval zimní sport. „Dva tři roky jsem pouze hrál hokej, fotbal jsem absolutně ignoroval. Zrovna to byl pro mě začátek dorostu. Do minulého roku pro mě byla priorita právě hokej,“ uzavírá Ondřej Vaněk.

Jakou cestu si nakonec vybere?