Po jak dlouhé době jste dal tři branky?

Abych pravdu řekl, tak už to nějaký pátek bude. (úsměv) Naposledy to bylo asi před rokem v přáteláku proti Záhorovicím, kde jsem dal šest gólů. Jinak mi ještě vyšel zápas v dorostu, kdy jsem hrával za Brumov.

Vyjde vás hattrick draho?

Určitě. Ostatně už mi kluci avizovali ze střídačky. Navíc jsem se od podzimu neukázal a promarnil celou přípravu. Mrzí mě, že jsem vynechal hlavně soustředění.

Čekal jste, že by to mohlo být s Kněžpolem tak jednoduché?

To rozhodně ne, i když před zápasem byli nějaké řeči, že budou oslabení, což ale nic neznamená. Je to fotbal a tady může poslední klidně vyhrát s prvním. Nám naštěstí vyšel začátek zápasu, brzy jsme se uklidnili a dál hráli hru, kterou chceme předvádět.

Jste klasický útočník, nebo máte od trenéra France jiné úloly?

Typický útočník nejsem. V tomhle zápasu jsem začínal na levé straně. Právě tam mi vyhovuje nejvíce, i když bránění není má silná stránka a vždy lituji obránce (Boryho), který je zamnou a musí za mě zaskakovat. (úsměv). Když je však potřeba, tak jsem hrál snad kromě stopera na všech pozicích. Úkoly mám každý zápas, otázka je, zda je plním podle představ trenéra. To už je zase na jeho posouzení

#clanek|7518438#

Kdo vás vlastně zlákal do Bánova?

Pocházím z Nevšové, kde jsem začínal již od žáčků. Několik let jsem tam hrával i za první tým, ve kterém byla spousta dobrých hráčů, od kterých jsem se učil. Ať už to byl Vašek Tomšů, Tomáš Münster a další kluci. Pod vedením Pepy Hradila nebo pana Durdi to byla skvělé léta. Do Bánova mě zlákal strýc, který zde bydlí a již několik let jsme o tom hovořili, ale vyšlo to až "nedávno".

Není pro vás okresní přebor málo?

Podle mého názoru mně okresní přebor stač. Není to nijak přehnaně vyhrocené skrz tréninky a pak samotné zápasy. Hlavně jde o lidi, kteří jsou v týmu a když drží při sobě a nic si nevyčítají, tak je lepší hrát okres než vyšší soutěže. Za mou kariéru jsem vystřídal spoustu klubů a hrál různé soutěže. Každá má své a v každé se hraje jiný fotbal.

Vyhovuje vám, že se může střídat hokejově?

Určitě je to výhoda, že se střídá hokejově, protože hromada klubů má starší hráče, bez kterých se v dnešní době fotbal neobejde, protože by mnoho klubů zaniklo. V našem týmu je to ale celkem jedno. V Bánově hrají převážně mladí kluci a já už patřím mezi ty nejstarší, takže sil je vždy dostatek.

V kariéře jste prošel mládeží Brumova, Slavičína. Hrával jste v Sehradicích, Nevšové. Jak na to vzpomínáte?

Určitě na to vzpomínám dobře. V každém klubu člověk narazí na skvělé hráče, ale i lidi. To, kde to bylo nejlepší, se těžko říká. Všude jsem se něco naučil a zažil. Nejvíce jsem fotbalově vyrostl v Brumově, kde jsem nabíral zkušenosti v trénincích pod panem Mičegou.

Navštívili jsme: Traplice zvítězily v Sadech a jsou v čele okresního přeboru

Úspěchy jste ale sbírral hlavně v Nevšové, že?

S Nevšovou to zase byla srdcovní záležitost. S některými kluky jsme vyrůstal či trénoval od třinácti let. Podařilo se nám vybojovat krajský přebor a ovládnout krajský pohár na Letné ve Zlíně, což byl zážitek, na který rád vzpomínám. Nyní si to můžu zopakovat na Slovácku, pakliže se nám podaří postoupit přes Horní Němčí.

Máte ještě nějaká fotbalová přání, sen?

Na nějaké fotbalové sny už jsem starý a nijak na to nemyslím. Spíš hraji pro radost. Po týdenním shonu v práci se chci trochu odreagovat. Většinu času chci trávit s rodinou a mými dvěma dcerami a přítelkyní. Hlavně s tréninky už je to horší. Do Bánova to mám trochu z ruky. Na většině tréninků jsem nebyl, což není dobré pro mě, ale samozřejmě ani pro trenéra a spoluhráče. Snažím se však alespoň jednou za čas dojít alespoň v pátek, i když vím, že je to málo a docházku by chtělo určitě zlepšit.

Co vás živí?

Již šest let pracuji ve firmě Ekofiltr jako administrativní pracovník. Majitelem je strýc, který jako hlavní pořadatel v Bánově nevynechává skoro žádný zápas. Takže už vím dopředu, jakou bude mít v pondělí náladu. Horší je, když se prohraje nebo hraji na ho.no, tak to pak poslouchám ještě týden v práci. (smích)