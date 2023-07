Mužstvo Rokytnice u Slavičína obsadilo stříbrnou příčku ve fotbalovém turnaji, který se hrál v rámci 48. ročníku Setkání Rokytnic z celé České republiky.

Mužstvo Rokytnice u Slavičína obsadilo stříbrnou příčku ve fotbalovém turnaji, který se hrál v rámci 48. ročníku Setkání Rokytnic z celé České republiky. | Foto: se svolením Lubomíra Spáčila.

Dvoudenní turnaj, jehož se zúčastnilo pět týmů, se uskutečnil poslední červnový víkend na Valašsku. Všechny zápasy se hrály 2 x 25 minut. Utkání sledovalo 200 až 300 diváků.

Na zdárném průběhu turnaje se podílelo sedm rozhodčích. Zápasy řídili Tomáš Adámek, Oldřich Frait, Kamil Šmotek, Maxmilián Mec, Kamil Prokůpek, Jan Korch a Jan Havrlant.

V prvním duelu Rokytnice u Slavičína zdolala Rokytnici v Orlických horách 3:0.

,,Povedl se nám nástup do utkání. Už ve 3. minutě nás poslal do vedení Martin Goňa. Stejný hráč skóroval ve čtyřiadvacáté minutě podruhé a ve 28. minutě přidal třetí branku Smolka. V souboji s celkem z Orlických hor se nám dařila přízemní kombinace a také hra po křídelních prostorech, kdy jsme se dostávali k centrům a po nich jsme si vytvářeli šance,“ byl po první střetnutí s výkonem Valachů spokojený sekretář domácího fotbalového klubu Lubomír Spáčil.

Poté jeho tým v repríze loňského duelu o první místo prohrál s Rokytnicí nad Rokytnou 1:3.

,,V partii s mužstvem z Třebíčska nám dělali problému rychlí útočníci z Rokytnice nad Rokytné. V zápase jsme ve 44. minutě po gólech Bartejse, Dufka a Vahily prohrávali 0:3. Jedinou naši branku pak vstřelil až ve 47. minutě z penalty Martin Goňa,“ prozradil Spáčil.

V následném střetnutí Valaši remízovali s Rokytnicí nad Jizerou 1:1.

,,Vymstilo se nám, že jsme tento zápas podcenili. V zápase nám chyběl důraz i nasazení a po trefě Josefa Trýzny jsme prohrávali 0:1. Vyrovnal až ve 40. minutě po pěkné ráně z hranice šestnáctky František Kostka,“ informuje fotbalový sekretář z Valašska Spáčil.

V posledním utkání Rokytnice u Slavičína porazila Rokytnici u Přerova 2:1.

,,V duelu s Hanáky jsme prostřídali sestavu. Dlouho to vypadalo, že tento zápas bez problémů zvládneme. V 4. minutě jsme po individuální akci Martina Salajky vedli 1:0, ve 4. minutě Daniel Zvoníček přesnou ranou do horního růžku dal gól na 2:0. To však bylo z naší strany všechno. Hosté v šestadvacáté minutě Šípkem korigovali na 2:1. Ve zbytku střetnutí se ale tým z Přerovska do vážnější šance nedostal,“ upozornil Lubomír Spáčil.

Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Miroslav Pavlík (Rokytnice u Přerova), nejlepším střelcem se stal autor 6 gólů David Levý (Rokytnice v Orlických horách).

Při vyhlašování výsledků předával ceny předseda OFS Zlín Pavel Brímus.

V roce 2024 se 49. Setkání Rokytnic z celé České republiky uskuteční na konci června v Krkonoších v Rokytnici nad Jizerou.

FOTBALOVÝ TURNAJ ROKYTNIC V ROKYTNICI U SLAVIČÍNA 2023:

Výsledky: Rokytnice u Přerova – Rokytnice nad Jizerou 0:2, Rokytnice u Slavičína – Rokytnice v Orlických horách 3:0 (Martin Goňa 2, Smolka), Rokytnice nad Rokytnou – Rokytnice nad Jizerou 3:0, Rokytnice u Přerova – Rokytnice v Orlických horách 0:6, Rokytnice nad Rokytnou – Rokytnice u Slavičína 3:1 (Martin Goňa), Rokytnice nad Jizerou – Rokytnice v Orlických horách 4:3, Rokytnice nad Rokytnou – Rokytnice u Přerova 3:0, Rokytnice u Slavičína – Rokytnice nad Jizerou 1:1 (Kostka), Rokytnice v Orlických horách – Rokytnice nad Rokytnou 2:5, Rokytnice u Slavičína – Rokytnice u Přerova 2:1 (Salajka, Zvoníček).

Konečná tabulka:

1. Rokytnice nad Rokytnou 4 0 0 14:3 12

2. Rokytnice u Slavičína 2 1 1 7:5 7

3. Rokytnice nad Jizerou 2 1 1 7:7 7

4. Rokytnice v Orlických horách 1 0 3 11:12 3

5. Rokytnice u Přerova 0 0 4 1:13 0



Soupiska Rokytnice u Slavičína: Patrik Krupík – Jakub Eliáš, Radim Čuč, Jaromír Kovařík, Petr Saloky, Martin Salajka, Radek Bureš, Štěpán Havlín, Simon Smolka, Daniel Zvoníček, Jakub Šebák, Ondřej Školník, Milan Kovařík, František Kostka, David Hamalčík, Ondřej Voltner, Milan Cekiera, Martin Goňa. Trenér: Petr Fojtík, vedoucí mužstva: Michal Baklík.