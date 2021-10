Dohru u zeleného stolu a komisí bude mít sobotní utkání Okresního přeboru OFS Vsetín Hutiska Solanec se Zubřím, které hlavní sudí pro napadení a vyhrožování ukončil za stavu 3:3 v 88. minutě. „Takové chování hráčů, ač již z jakéhokoliv důvodů na fotbalová hřiště nepatří. Celý incident řádně vyšetříme a vyneseme tresty. Nechci předjímat, ale jistě nebudou v podobě zákazu jen na jedno či dvě utkání. Chybět nebudou ani peněžité tresty,“ má jasno předseda Disciplinární komise OFS Vsetín Josef Valůšek.

Již nyní je jisté, že nedohrané utkání bude kontumováno. „Bylo to jasně z viny mužstva hostí, dá se očekávat, že 3:0 vyhraje domácí Hutisko,“ cítí na základě dílčích informací Valůšek. „Nechci předjímat. Počkáme, jak dopadne vyšetřování a pak rozhodneme,“ poznamenal za STK její šéf Březík.

Emotivní a třaskavý duel 12. kola v Hutisku vygradoval až v samotném závěru. V době, kdy utkání směřovalo k remíze a dělbě bodů, vstřelili favorizovaní hosté čtvrtou branku. Mladý sudí Jakub Orság ale gól kvůli údajné ruce neuznal. Následně byl za vulgární kritiku teprve 19letého arbitra vyloučen domácí Pavel Michut. Vzápětí přiběhl hostující Jakub Borák a začal sudího tahat za dres, po které utkání ukončil, přičemž si musel vyslechnout celou řadu urážlivých a vulgárních slov.

„Nefér a hodně podlé to bylo především k mladému rozhodčímu, který se věnuje pískání druhým rokem. A co mám informace, vážně uvažuje o konci kariéry. Ano, i sudí je jen člověk a také chybuje, zvláště když začíná. Ale toto nemá zapotřebí!“ cítí Valůšek.

Zdroj: Jan Zahnaš

„Trpíme obrovským nedostatkem sudích a tady takoví capi místo aby začínajícím sudím pomohli, tak jim hází klacky pod nohy a zastrašují. A to je právě jeden ze zásadních důvodů, proč sudí chybí!“ zvýšil hlas zkušený fotbalový funkcionář. „Možná by v tomto a podobných případech pomohl i alternativní trest, kdy by distancovaní hráči museli dělat rozhodčího, aby sami na vlastní kůži poznali, jako to je řídit nižší fotbalové soutěže,“ pousmál se Valůšek.

Nyní je na tahu disciplinární komise, která zasedne ve čtvrtek dopoledne.

„Potřebujeme čas na pořádné seznámení se s celou situací. Nějaké kusé informace máme, ale musíme je shrnout do celku, přečíst si vyjádření rozhodčích a i delegáta, popřípadě shlédnout údajně pořízený videozáznam. Na jejich základě na další týden pozveme aktéry incidentu, kde je vyslechneme a následně vyneseme tresty. Pokud někdo nedorazí, budou to mít k tíži,“ upozornil předseda DK.

„Takové incidenty do fotbalu nepatří, na žádné úrovni! A uděláme vše pro to, aby nikoho dalšího něco podobného ani nenapadlo udělat!“ vzkázal rozhodně Josef Valůšek.