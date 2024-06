„Většinu jarní části mě zakončení dost trápilo. Myslím si, že kdyby to někdo natáčel, tak by z toho bylo pěkné video do nějaké komediální show,“ usmívá se Fojtík, jenž v sobotu čtyřmi trefami zařídil vítězství Vizovic v Pozlovicích 6:0. A nakonec také výhru v soutěži a návrat do okresu.

Museli zvítězit a pak čekat. Závěrečné kolo letošní sezony zahájili na výbornou, ve třetí minutě šli právě díky 24letému borci do vedení, o další dvě měli už dvoubrankový náskok. „Rychlý gól nám určitě pomohl, dost nás to uklidnilo. Měli jsme prostor držet se naší hry,“ uznal hrdina víkendového zápasu.

Na další trefy si počkali do druhého poločasu, kdy v rozmezí 57. a 69. minuty řádil Fojtík, ten po hattricku za 12 minut navýšil už na 0:5! „Zlomový byl až třetí gól. Do té doby byli domácí stále dost nebezpeční a hrozili z rychlých brejků,“ líčil někdejší mládežník Kateřinic.

Vizovice zvítězily 6:0, svoji úlohu splnily na jedničku. Pak už zjišťovaly, jak dopadl souběžně konaný zápas Rokytnice s Březůvkami, před duelem třetího a prvního týmu soutěže.

„Náš brankář měl v Rokytnici pár kolegů z práce, takže jsme nějaké info dostávali. V kabině ale byla dohoda, většina spoluhráčů chtěla vědět výsledek až po zápase. Osobně jsem to znát chtěl, samozřejmě jsem si to musel nechávat pro sebe,“ dává nahlédnout pod pokličku.

Svěřenci trenéra Martina Cholasty se po výhře domácích 2:0 radovali z celkového prvenství ve III. třídě skupině B. Velkou zásluhu na tom měly jarní výsledky. Během jedenácti utkání jen jednou remizovali, jednou prohráli. „Z mého pohledu hrála největší roli parta. Pár kluků se vrátilo po zranění, brankář dokonce z hostování. Všechno ostatní si pak už nějak sedlo,“ vysvětlil důvody úspěšné odvetné části.

Opětovné setrvání ve druhé nejnižší soutěži na Zlínsku trvalo jen rok. Vizovice totiž po sezoně 2022/2023 šly z devátého místa do okresního přeboru, rychle však spadly, zaplatily nováčkovskou daň. „Návrat do okresu, kde je to znovu o něco výš, pro nás byla motivace. Loni jsme byli takovým otloukánkem soutěže a sestoupili. Už trochu víme, do čeho jdeme. Pokusíme se uhrát co nejvíce bodů!“

O patro výše by znovu měl vypomáhat také Lukáš Fojtík. Ten proti Pozlovicím poprvé mezi muži vstřelil čtyři góly, podobný kousek se mu vydařil ještě v žácích Ratiboře. V nedávno skončené sezoně nakonec nastřílel 13 branek, stal se pátým nejlepším střelcem soutěže.

„Určitě mi to dělá radost, ale týmový úspěch je na úplně na jiné úrovni. Přes léto se budu muset lépe kondičně připravit. Doufám, že letošní počet gólů překonám,“ vzývá nové osobní cíle.

V sezoně zasáhl do 13 utkání, na hřišti strávil necelých 1 200 minut.

„Bohužel jsem si do letní přípravy a podzimní části přenesl zranění z okresu, pak to po kondiční stránce prostě nestačilo. Po kvalitní zimní přípravě už jsem na jarní fázi byl nachystaný. Vynechal jsem pouze jeden zápas kvůli dovolené,“ nastínil Fojtík.

A jaké má další fotbalové plány?

„Nejbližší je kvalitní letní příprava a pak doufejme solidní sezona v okresním přeboru. Ve Vizovicích máme skvělou partu. Doufám, že se nám podaří tým udržet i nadále,“ uzavírá s jasným přáním.

Pomáhat by měl i svými góly.