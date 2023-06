Šance byla malá, přesto ještě žila. Vizovice v sobotu odpoledne začaly slušně, měly možnost jít do vedení. „Na domácí jsme chtěli vletět, bohužel jsme neproměnili dvě tři šance. Slabší koncovka nás provázela celé jaro," zmínil Martin Cholasta jen 13 branek v odvetných bojích.

„Soupeř pak brzy dal gól, k němu přidal další. Bylo to po našich chybách, jednou jsem jim to namazal i já. Na nás už byla velká deka, věděli jsme, že je zle. Vysoké Pole zaslouženě zvítězilo," uznal krátce po zápase.

Poslední mužstvo soutěže se po konci utkání už ani nemuselo ohlížet na výsledky Poteče a Slopného, se ztrátou jediného bodu na druhý zmíněný celek se rozloučilo s okresem. „Zaslouženě jsme spadli. Po roce jdeme do třetí třídy, uvidíme, jak to půjde dál."

Martin Cholasta po posledním utkání sezony mluvil o:

svých 70 minutách na hřišti

Cítil jsem se dobře, dokonce jsem dal i gól. (úsměv) Bylo to však už za stavu 5:1, tedy v době, kdy Vysoké Pole už hodně chodilo do útoku, všichni chtěli dát branku. Na druhou stranu jsem i jeden zavinil, ve 46 letech bych mužstvu měl pomoc víc.

dobrém vstupu do jara a následných osmi prohrách v posledních osmi zápasech

Neměli jsme potřebného útočníka. Kluci se snažili, vymýšleli, to však nestačilo. Hodně týmů to nakopává a má rychlého a důrazného útočníka, někdo takový nám chyběl.

dalších faktorech sestupu

V kádru máme hodně mladých kluků, kteří na tuto úroveň asi ještě výkonnostně nemají. Navíc jsme byli málo soubojoví, bohužel jsme je prohrávali. Hodně gólů jsme dostávali z rohů, ze standardek, tedy právě po soubojích. Chyběl nám potřebný důraz, který je v této soutěži potřeba. Musíte do toho chodit, nebát se toho. Tam už to někdy bolí, něco takového se tam očekává.

Sázce na mladé fotbalisty

Že bychom se před sezonou zachovali jinak? Určitě ne. O mužstvech jsem neměl až takový přehled, věděl jsem však, že v okresu to budeme mít těžké. Sestup je samozřejmě zklamáním, trochu jsme na to byli připraveni, nenecháme se tím složit. Vizovice na okres v tomto stavu nemají. Je to naprosto spravedlivé.

Okresní přebor, 12. kolo

VYSOKÉ POLE – VIZOVICE 9:2 (4:0)

Branky: 10. a 45. Martinus, 31. a 41. L. Ďoruška, 61. a 70. Fojtů, 63. a 88. Jašík, 50. Bartoška – 55. Cholasta, 81. Čeček