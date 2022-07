Ještě se vraťme k uplynulé sezoně. Jaká byla? Po sportovní stránce měla klesající tendenci. Skončili nám starší hráči, mužstvo jsme hodně museli doplňovat dorostenci, čtyřem pěti klukům bylo šestnáct let. V osobních soubojích tak nastával problém, po kontaktní stránce na to ještě neměli. Naopak jsou na tom dobře pohybově.

Odpovídá konečné deváté místo vašim možnostem?

Plus mínus ano. Předtím jsme končili do pátého místa, jak zkušenější kluci odešli, tak nám pak chyběli. Zápasy jsme často prohrávali o gól. Mlaďoši si teprve zvykají.

V příští sezoně nakonec budete hrát okresní přebor…

Nabídli nám to na poslední chvíli. Mezi dospělými sice máme nedostatek hráčů, mladí však říkali, že by si okres rádi zkusili. Uvidíme, co to s námi udělá, jak obstojíme. Upřímně zatím nevíme, co od toho očekávat. Budeme bojovat a soutěž se pokusíme udržet. Bylo by super, kdyby se to podařilo. Pokud ne, tak to nebude tragédie.

Jak bylo těžké vše zařídit ohledně vyšší soutěže?

Vzniklou situaci jsme nejprve komunikovali s trenérem dorostu – když jsme nastupovali ve III. třídě, tak kluci z dorostu nejprve ve dvě hráli za svoji kategorii a poté o půl páté za muže, logicky tak toho měli hodně. Domluvili jsme se, kteří hráči budou nastupovat za dospělé. Dorost pochopitelně oslabí, na druhou stranu se do něj můžou posunovat starší žáci.

Co po ekonomické stránce, zvládne to klub?

Působení v okresu pro klub nebude znamenat finanční zátěž. Co se týče nákladů na dopravu, tak se třetí třídou to vychází nastejno.

Hráči byli s působením ve vyšší soutěži jednotní?

Stoprocentně ano. Kluci jsou euforičtí, zapálení. Na soutěž se už kondičně snažíme připravit, máme za sebou několikátý trénink. Vše ale bude samozřejmě složitější. Uvidíme, jak se bude dařit. Klidně může přijít pět porážek v řadě.

Špatná tréninková morálka i vyšší věk. Sestup Fryštáku byl logickým vyústěním

Jak to vypadá s kádrem?

Dva hráči, kteří nechodili na tréninky, skončili. Mimo jiné jde o Antonína Mokrého – na to, jak je mladý, se kondičně nepřipravoval. Ze základu by ale neměl odejít nikdo. Posilou je pro nás příchod zkušeného Stanislava Bednaříka, který s námi trénuje už přibližně rok. Kluci ho znají, je pracovitý, měli jsme o něj zájem. Patří k ostřílenějším hráčům, přinese potřebné zkušenosti, hru zklidní. Mladí jsou někdy až moc divocí. (úsměv) Celkově bychom v týmu měli rádi co nejvíce odchovanců. Víme, že to úplně nepůjde, ale bylo by ideální, aby v základů hrálo alespoň osm Vizovanů.

V loňském ročníku III. třídy jste odehrál dva zápasy. Zapojíte se do nové sezony?

Klukům jsem pomohl, když nás bylo málo. Fyzicky se udržuji, jsem připravený, v uplynulé sezoně jsem byl po této stránce i možná jeden z nejlépe nachystaných.

Na jaké zápasy se nejvíce těšíte?

Jednoznačně na derby s Jasennou. Už se o tom hodně mluví, kluci se hecují, obvolávají. Někteří se dobře znají i ze školy. Bude to velké derby. Další velký zápas očekávám proti Štípě, za kterou nastupuje bývalý hráč Zlína Pavel Elštík. Věřím, že na tyto zápasy dorazí hodně fanoušků.