Obnovený okresní pohár si vyzkouší šestnáct mančaftů, což je nejen pro ně ideální počet. Postupující z prvního kola se přímo probojují do čtvrtfinále.

„Upřímně jsme doufali v trochu větší zájem. Na druhou stranu to hezky vychází,“ glosuje Krajčovič.

Hrát se bude tradičním vyřazovacím způsobem, na půdě hůře umístěného mančaftu loňské sezony. Možnost startu dostaly i B-týmy, čehož využily mančafty Luhačovic, Nedašova a Tečovic.

Na podzim se uskuteční dvě kola, semifinále a finále poté na jaře.

„Zápas o titul bychom chtěli na Letné. S FC Zlín máme velmi dobrou spolupráci, reálné to je na 90 procent. Pro kluby to bude odměna. Vítěz poháru navíc v další sezoně 2025/2026 může zasáhnout do krajského poháru, což je pěkná motivace,“ nepochybuje zkušený funkcionář. Ten zároveň potvrdil, že šampion soutěž musí zapomenout na finanční obnost.

Mančafty se díky účasti v okresním poháru můžou ještě lépe připravit na nový ročník svých soutěží. Zápasy prvního kola se uskuteční během prvního, respektive druhého srpnového víkendu. Druhá runda utkání se rozjede ve středu 28. srpna.

„Oddíly někdy hůře získávají soupeře na přípravné zápasy, zvláště v létě. Tímto jim nabízíme možnost, jak ještě před začátkem sezony odehrát utkání. Celkově věříme, že počet účastníků bude jen narůstat,“ přeje si Dušan Krajčovič.

Nová sezona okresního přeboru začne v sobotu 10. a v neděli 11. srpna. Týmy III. a IV. tříd do ní vstoupí o týden později.

Los prvního kola

termín 3. nebo 4. srpna, 17. 30 hodin: Kudlov (III. třída) – Luhačovice B (okresní přebor)

termín 10. nebo 11. srpna, 17.30 hodin: Lípa (III. třída) – Doubravy (III. třída)

termín 3. nebo 4. srpna, 17. 30 hodin: Nedašov B (IV. třída) – Valašské Klobouky (okresní přebor)

termín 10. nebo 11. srpna, 17.30 hodin: Horní Lhota (IV. třída) – Březůvky (III. třída)

termín 3. nebo 4. srpna, 17. 30 hodin: Všemina (III. třída) – Kašava (okresní přebor)

termín 10. nebo 11. srpna, 17.30 hodin: Spytihněv (III. třída) – Žlutava (III. třída)

termín 3. nebo 4. srpna, 17. 30 hodin: Tečovice B (III. třída) – Jaroslavice (okresní přebor)

termín 3. nebo 4. srpna, 17. 30 hodin: Pohořelice (III. třída) – Jasenná (okresní přebor)

Los druhého kola (čtvrtfinále, úřední termín 28. srpna, 17 hodin)

Kudlov/Luhačovice B – Lípa/Doubravy

Nedašov B/Valašské Klobouky – Horní Lhota/Březůvky

Všemina/Kašava – Spytihněv/Žlutava

Tečovice B/Jaroslavice – Pohořelice/Jasenná

Kompletní los najdete zde.