Od desíti do dvanácti hodin si mohou zahrát fotbal registrované i neregistrované děti ročníku 2011 až 2015.

„Je to naše první akce po dlouhé době, kdy byl areál kvůli vládním nařízením uzavřený. Chceme dětem nejen z našeho klubu, ale i dalších oddílů nebo i těm neregistrovaným dát možnost strávit na Vršavě příjemné dopoledne a mezi sebou si zahrát fotbal,“ říká šéftrenér přípravek FC Fastav Zlín Jakub Řihák.

Jediné, co si s sebou musí chlapci a dívky přinést, je sportovní oblečení a láhev s pitím, vše ostatní obdrží na místě.

„Chceme, aby děti přišly i s rodiči, kteří se rovněž mohou zapojit. Je to jen na nich. My budeme mít nachystané hřiště, oblečeme je do dresů Fastavu a necháme hrát mezi sebou. Třeba najdou nové kamarády a v budoucnu se u nás zapojí,“ přeje si Řihák.

Vedení Fastavu akci neorganizuje jako nábor, spíš jde o to vrátit děti zpátky a hřiště. Pořadatelé budou mít připravené také různé dovednostní soutěže, všichni účastníci zdarma obdrží reklamní klubové předměty ligového Zlína.

Trenéři přípravek Fastavu si na nedostatek dětí ani po pandemii koronaviru stěžovat nemohou.

„Zájem je obrovský. V každé kategorii máme dvacet až pětadvacet dětí, které jsou hladové po fotbalu. My jsme rádi, že po dlouhé pauze na sport nezanevřeli a cestu zpátky na hřiště si našli,“ těší Řiháka.

I když se přestávka na začínajících fotbalistech projevila, šéftrenér Fastavu přípravek věří, že kluci i děvčata měsíce bez milovaného sportu doženou.

„Měli jsme pro ně připravený program, videotréninky. Chystali jsme individuální plány, taky jsme hodně komunikovali s rodiči, aby dohlídli na to, že jejich děti nebudou jenom sedět u počítače, ale naopak si hráli, což přineslo své ovoce,“ míní.

„Jelikož ale nejsou zvyklé na režim, po té dlouhé době jsou takové roztěkané, ale my jsme hlavně rádi, že jsou zpátky na hřišti. Teď je jenom na nás trenérech, abychom je zpátky vtáhli do hry,“ dodává Řihák.

Autor: Milan Těthal