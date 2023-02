Vymění okres za divizi? Má absence by Vysoké Pole nezasáhla, míní Kořenek

Rád by si znovu zkusil vyšší fotbal, okres by vyměnil za divizi. Hrající trenér Vysokého Pole a asistent zlínského týmu do 16 let Matěj Kořenek má na stole nabídku ze Slavičína. S druhým týmem Divize E by tak mohl zabojovat o MSFL. Kořenek i Slavičín mají o vzájemnou kooperaci zájem, nyní už jen záleží na vedení sedmého týmu probíhajícího ročníku okresního přeboru. „Na zkoušce jsem tu byl už dříve, bohužel to vinou zdravotních problémů nedopadlo. Tentokrát jsem to už bral se vší vážností a doufal, že by se přestup mohl uskutečnit,“ přiblížil 21letý fotbalista.

Hrající trenér Vysokého Pole Matěj Kořenek. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Skok to pro něj byl obrovský. Ještě na podzim válčil v okresním přeboru. V lednovém duelu nastoupil proti týmu, který je o pět soutěží výše. Dosud poslední soutěžní zápas odehrál za Vysoké Pole na konci října, čtvrtou brankou v sezoně pomohl k výhře v derby proti Újezdu. „Když vezmu toto utkání a zápas proti třetiligovému týmu (Zlínu B), tak to byl velký skok. Snažím se však, abych zapadl,“ má jasný cíl. Bývalý mládežník Zlína se v dresu předního divizního celku poprvé objevil na konci ledna. Shodou okolností to bylo proti rezervě Trinity, se kterou domácí prohráli jednoznačně 0:6. „Hrál jsem 40 minut, po kondiční stránce jsem se cítil dobře. Výsledek druhého poločasu se bohužel nepovedl,“ posteskl si Kořenek, „jehož“ mančaft padl ve druhé půli vysoko 0:4. Další přípravné utkání v dresu Slavičína neabsolvoval – první únorovou sobotu bylo zrušen zápas se Štítnou nad Vláří, uplynulý víkend chyběl vinou trenérských povinností u mládeže Trinity Zlín. Slončík po debaklu: Vypadali jsme jako panenky! Mluví o Šebákovi i Kořenkovi Matěj Kořenek to už sám naznačil – v minulosti se potýkal se zdravotní patáliemi. O místo ve Slavičíně se přesto rozhodl zabojovat. „Mám problém se zády. Začal jsem se ovšem věnovat rehabilitaci a posilování. Myslím si, že to půjde,“ říká odhodlaně mladý fotbalista. Z jeho slov jde cítit, že by o působení v divizi měl velký zájem. Ten má také druhý celek soutěže skupiny E ze Slavičína. Nyní tak už zůstává otázkou, jak se podaří vyřešit situaci ve Vysokém Poli, kde je hrajícím trenérem. „Jsme domluveni, že mě pustí za určitých podmínek, klubu se snažím co nejvíce vyjít vstříc. A kdy bude jasno? Jakmile to Vysoké Pole dovolí. Je zde ale taky možnost, že mi odchod nepovolí. Nad tím ale teď nechci přemýšlet.“ Aktuálně sedmý tým okresního přeboru figuruje v klidném středu tabulky, na poslední Vizovice má náskok sedmi bodů. Na první Štípu ztrácí bodů osm. Kořenek věří, že i v případě jeho odchodu v průběhu sezony by klub celou situaci bez problémů ustál. „Vysoké Pole má velice dobrý tým, má absence by ho výrazně nezasáhla. Dokázalo by si s tím poradit,“ nepochybuje šikovný fotbalista. Navštívili jsme: Slavičín utrpěl debakl. Doma prohrál vysoko 0:6 Není výjimkou, že hráči působící ve vyšší soutěži ještě trénují mančaft z nižší ligy. 21letý borec by se ale do takového harakiri nepouštěl. „Upřímně jsem o tomto neuvažoval, ještě jsem asistentem trenéra u mládeže ve Zlíně a neměl bych šanci to stíhat,“ uvádí logický důvod. Jak už jsme předeslali, Matěj Kořenek dříve nastupoval v mládeži fotbalového Zlína. Příchod do druhého týmu Divize E, který na první Kozlovice ztrácí jediný bod, by tak vzal jako šanci se znovu posunout výše. Vzhledem ke svému nízkému věku je totiž stále na začátku kariéry. „Beru to jako možnost se zkusit ještě vyrovnat klukům, na které jsem se chodil dívat. Sám jsem si říkal, jestli bych na to ještě měl. Za příležitost od Slavičína jsem moc rád,“ uzavírá Matěj Kořenek. Dojde tento scénář k happy-endu?

