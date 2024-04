Talentovaný fotbalista v minulosti působil v divizním Slavičíně, ze kterého v zimním období přišel do právě do Vysokého Pole. Jak ukázal ve druhém zápase, tato soutěž mu patrně brzy bude malá. „K fotbalu na vyšší úrovni mi chyběl čas, který je tomu potřeba obětovat,“ vysvětluje Bor.

Kubo, povězte. Co stálo za obratem z 1:3 na 4:3? Co se změnilo?

Pan trenér vystřídal a změnil rozestavení, což nám pomohlo. Naštěstí jsme brzo snížili na 2:3, dostali se na kontakt jednoho gólu. Pak už se mohlo stát cokoliv.

Soupeř v závěru vyrovnal na 4:4. Jak vám bylo poté, co jste dokonali obrat a ke konci jste čelili tomuto stavu?

Při takových zápasech se hraje do poslední minuty. Věřil jsem, že ten gól ještě dáme. Od začátku, co jsem byl na hřišti, jsem věděl, že tři body zůstanou doma!

Osobně jste vstřelil tři góly. Jak drahé to bude v kabině?

Pár flašek slivovice to bude! (se smíchem) Po herní stránce se jinak cítím skvěle, tyto góly mě nastartovaly.

Za Vysoké Pole jste odehrál teprve druhý zápas. Chyběl jste kvůli zranění. Co vás konkrétně trápilo? Už jste stoprocentně zdravý?

Hned při prvním zápase jsem si vymkl kotník. Nakonec se to hojilo měsíc. Sice jsem mohl naskočit už dříve, chtěl jsem však, ať jsem připravený na sto procent.

Jak se uskutečnil váš zimní příchod do Vysokého Pole? Jak dlouho jste nad touto možností přemýšlel?

Měl jsem více nabídek z různých týmů. Pan trenér Vysokého Pole Petr Fojtík mě však trénoval celý dorost. Pro mě to tedy byla jasná volba.

Máte zkušenosti z divizního fotbalu. Proč vám to na vyšší úrovni zatím nevychází?

Nešlo skloubit práci a fotbal, nestíhal jsem tréninky. Přitom jsem ještě maturoval. K fotbalu na vyšší úrovni mi chyběl čas, který je potřeba tomu obětovat.