Věci se však změnily. Klub opustil hrající trenér Matěj Kořenek, který tuto soutěž dlouhodobě převyšoval. Aktuálně 11. mužstvo okresu převzal bývalý trenér rivala z Újezdu Ivan Pecha. Ten v novém angažmá musel skousnout těžký úvod v podobě pěti proher v řadě. To se změnilo minulou neděli v Poteči.

Vyhráli jste 7:2. Bylo to tak jednoznačné vítězství, jak výsledek napovídá?

Zápas byl v naší režii. V prvním poločase jsme si vytvořili hodně šancí, dost jsme jich ale ještě nevyužili. Hned ve 47. minutě jsme naopak inkasovali. Pak jsme však přidali další gól. Byl to jednoznačný zápas, šel poznat výkonnostní rozdíl. I ten ve fyzické kondici.

Trenér Pecha vás po poločasem vedení 2:0 upozorňoval na tzv. Csaplárovu past. Mluvil dlouho?

Je pravda, že nám to připomínal. Říkal, abychom hráli jako za stavu 0:0, abychom brzy nedostali gól. Ztratili jsme totiž hodně zápasů, ve kterých jsme vedli 2:0. V šatně si něco povíme a na hřišti je to jinak, je to naší nedůsledností, malým důrazem. Polevíme. Nyní se to znovu stalo. Naštěstí nás to nezlomilo, hned jsme vstřelili branku na 3:1.

Poprvé na jaře jste vyhráli. Věříte, že se od této výhry odlepíte?

Hráli jsme dobře i v ostatních zápasech, proti Hvozdné nebo Štípě jsme nebyli horší. Inkasovali jsme však laciné góly, navíc jsme sami měli problém dávat branky. Zakončení nebylo takové, jak by mělo být, vše jsme se snažili dávat do prázdné. Věřím, že úspěšnost v proměňování šancí potvrdíme i v dalších zápasech, že nám to tam bude padat.

OP: Divoké výsledky, padlo 39 branek! Štípa i Hvozdná venku vítězně

Jak jste brali období pěti porážek?

Bylo to těžké na hlavu. Situace v tabulce je dost zamotaná, soupeři ze spodu tabulky naštěstí také prohrávali. Snad nás tato výhra psychicky zvedne, začneme získávat další body a pomalu stoupat vzhůru. V těchto patrech tabulky nemáme co dělat. Máme dobré mužstvo.

Sérii jste pomohl zastavit pěti góly. Jak jste to oslavil?

Pět branek mě samozřejmě potěšilo. Oslava nebyla velká, ráno jsme museli do práce. Chvíli jsme poseděli, dali jsme si nějaké to pivo, pak každý šel domů. Oslavovat případně můžeme až po konci sezony, kdy si zrekapitulujeme, zda byla úspěšná, nebo nikoliv.

Čím to, že vám utkání tak sedlo?

Upřímně ani netuším. (úsměv) Vše to začalo první gólem v první minutě, pak už se to na sebe nabalovalo. Mohl jsem přidat i další góly, jedna branka mi nebyla uznána pro ruku. Na konci jsem se ještě snažil obstřelit brankáře, ten mi to ale chytil. Kdyby těch gólů bylo ještě více, tak bych se asi nedoplatil. (se smíchem) I tak jsem za tuto bilanci vděčný.

Po podzimu vás opustil hrající trenér Matěj Kořenek, který odešel do divizního Slavičína. Byla to velká rána přes rozpočet?

Matěj nám samozřejmě chybí, byl to nejlepší hráč mužstva, srdce týmu. Jeho ztráta byla citelná. Snažíme se ho nahradit jinými hráči, najít správnou sestavu. Mimo jiné teď nastupuje David Bartoška.

Novým trenérem se stal Ivan Pecha, který působil v Újezdu. Co říkáte na jeho přínos?

Je to trenér na vysoké úrovni, má něco odtrénováno, i ve vyšších soutěžích. Snaží se nám předávat poznatky a zkušenosti. Jedna věc je však, co nám poví, a druhá, co na hřišti uděláme. Musíme to plnit. Po porážkách byl jako my rozčarovaný, skleslý. Věřím, že teď už budeme vyhrávat.

Je vám 37 let. Jak dlouho ještě hodláte ve fotbale pokračovat?

A to mi brzy bude 38. (úsměv) Pokud mě fotbal bude bavit, bude se mě držet zdraví a nepřijde zranění, tak rád ještě nějakou dobu budu pokračovat. Baví mě to, je to pro mě relax. Díky fotbalu si můžu oddechnout od celodenních věcí, můžu při něm vypnout.