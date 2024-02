„Chodíme k nám na malou umělku, nabíráme fyzičku. Běháním po lesích to ale nehrotíme, objemy udržujeme v průběhu prosince a ledna. Za poslední roky jsme v těchto měsících zrušili i přáteláky, máme je pouze před začátkem jara,“ poodhalil jeden z nejzkušenějších hráčů zdejšího mančaftu.

Proč jste se k tomuto kroku rozhodli?

Zažil jsem přípravy, kdy jsme měli pět šest nebo sedm zápasů. Nakonec to ale stejně dopadlo tak, že přijedete ve dvanácti, soupeř v osmi lidech, nějak to látáte. Přeci jen jsou jarní prázdniny, hory. Alespoň nemusíme tisíce omluvenek. Takto to vedeme šest roků – přes týden trénujeme a o víkendu je volno.

Na sezonu se pak více těšíte, že?

Přesně tak. Trenér s tím i souhlasil. Dříve jsme odehráli pět zápasů, kluci už byli otlučeni, utahaní, pak neměli takovou chuť. V červnu téměř nikdo nechodil na tréninky, každý jen čekal na konec sezony. Něco se samozřejmě musí naběhat, přehnaně dlouhá zimní pauza je ovšem pro nás přežitek.

S kým se na konci přípravy utkáte?

Domlouval to trenér Fojtík – měli bychom hrát proti dorostu Slavičína, generálku potom doma proti Rokytnici. Bude-li dobré počasí.

Za měsíc se vrátíte do soutěžních zápasů. Jak to nyní vypadá se zdravotním stavem kádru?

Dominik Tománek prodělal operaci kolena. Navíc u něj má problémy se zadním vazem, vypadá to vypadá na dlouhodobější absenci. Před posledním podzimním zápasem si mladý bek Josef Žižka přisedl koleno, pohmoždil si meniskus. V listopadu byl na operaci, dostal ortézu. Když se to nedá do kupy, tak bude muset na plastiku. Ale nejdříve až po 20. narozeninách.

Co změny v kádru, uskutečnily se přes zimu?

Asi u nás končí Robin Jašík, do léta jsme naopak ještě ukecali Patrika Patku. Bratr Pavel Doruška teď trénuje přípravku, snad vydrží. Je to kapitán, pořád to na něm visí, středu zálohy dává klid.

A příchody?

Žádné nemáme, je těžké někoho sehnat. Vzhledem k dalšímu působení Matěje Kořenka ve Slavičíně znovu někoho chceme od nich získat. Trenér oslovil krajního beka Jakuba Bora, který je šikovný. Tlačí na to. Snad to klapne. Navíc máme šest dorostenců na hostováních – tři v Dolní Lhotě, tři právě ve Slavičíně. Když budou chtít, rádi bychom je od nové sezony zapracovali.

Navíc nemusíte řešit změnu trenéra…

To je pravda, vypadá to, že u nás vydrží! Věřím že další dva tři roky. (úsměv) Navíc dotáhl Radka Bureše, zkušeného hráče, který pravidelně chodí trénovat. Jsme s ním spokojeni.

Po podzimu jste v okresu osmí. Stačí vám to?

Mohlo to být ještě lepší. Ztratili jsme zápas proti SK Zlín, proti kterému jsme nedali šance, oni udeřili z jedné. Štípa dojela v oslabené sestavě, na stoperu měla Elšíka, znovu jsme neproměnili hodně příležitostí. Proti Újezdu jsme prohráli 0:1, v závěru jsme si po dlouhém autu vstřelili vlastňáka, v zápase jsme nastřelili tyčku i břevno. Mohli jsme vyhrát také na Kašavě. Na jaře bychom rádi získali sedmnáct osmnáct bodů. Vždy to ale bývá nevyzpytatelné, navíc po zranění mladého Žižky. Věřím, že ze Slavičína přijde Bor a nahradí ho.