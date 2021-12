Hattrick následně vstřelil na hřišti Mysločovic „B“. Do konce podzimu ještě úspěšně mířil doma proti Komárovu a Trnavě, kterou Lípa přehrála 4:1. I díky třetímu třígólovému příspěvku Spáčila v sezoně. „Ten zápas mi vyšel nejlépe. Nebylo to však jen kvůli hattricku, dařilo se mi i herně,“ poukazuje spokojeně na dosud poslední odehraný zápas.

Mládežnický hokej do Zlína. PSG arena bude hostit reprezentační zápasy

Díky skvělým představením Josefu Spáčilovi náleží páté místo v tabulce střelců IV. A. třídy, na vedoucího Pavla Paníčka z Jaroslavic „B“ ztrácí pět branek. V týmové produktivitě naopak disponuje náskokem pěti zásahů na kapitána Jana Šuba. „Z kabiny platím nejvíce, pochopitelně za branky,“ směje se 43letý borec, který v jedné sezoně nejvíce zasadil třiadvacet tref.

Lípa ovládla podzimní část IV. A. třídy, během třinácti zápasů ani jednou nepoznala hořkost porážky. Celkově nasbírala třiatřicet bodů. „Nejhůře nám asi bylo v zápasech proti „B-týmům“, jejichž „A“ hrají I. B. třídu. Posíleny mimo jiné byly Lužkovice. Snadné jsme to neměli ani s Jaroslavicemi, proti kterým jsme srovnali až v závěru,“ zmiňuje Spáčil vydřenou remízu 3:3 z 86. minuty.

Parádní jízdu podzimem potvrzují i statistiky. Zatímco se sedmačtyřiceti trefami má Lípa třetí nejlepší útok ligy, tak obdržela jen patnáct branek. Nikoho lepšího v daném ohledu v soutěži nenajdete. „S podzimem jsme spokojeni. Kádr máme dlouho pohromadě, jsme na sebe zvyklí. Je v něm rovněž kvalita. Navíc máme hodně zkušenou obranu, která o sobě ví. Výsledky zákonitě musely přijít.“

Potřebuje to Slavia, nebo to ti rozhodčí neumí? ptal se po zářezu Jelínek

Mužstvo okolo tahouna Josefa Spáčila ještě v uplynulé sezoně nastupovalo ve III. A. třídě. Po devíti zápasech okupovalo sedmou pozici, vinou koronavirových opatření pak byl ročník nedohrán. „Do čtverky jsme se rozhodli odejít jako tým. Stejně jako další mužstva jsme měli málo hráčů. Kdyby se nám teď podařilo postoupit, tak bychom vyšší soutěž asi znovu vzali,“ zauvažoval zkušený borec.

Když se podíváte do fotbalové kartotéky šikovného útočníka, tak najdete pouze jedno působiště – a tím není nikdo jiný než Lípa. „Hraji tady snad třiadvacet let, jsem patriot. Teď už se nikam nechystám, dokopu to tady,“ poukazuje s humorem na vyšší fotbalový věk.

Při souhře okolností však tento klub opustit mohl. „Je to však už dávno. Do divizních Napajedel mě na zkoušku chtěl tehdejší trenér mužstva pan Vybíral. Nakonec však z týmu odešel, bohužel se to tak neuskutečnilo,“ bere s nadhledem zmařené angažmá.

Rychlá trefa Tkáče nestačila. Ševci i kvůli chybám rozhodčích v poháru skončili

Přestoupit do divize, tak by mu dnes možná ani nebylo přezdíváno „Bujak.“ „Vzniklo to ještě za trenéra Marka Čizmára, který pochází ze Slovenska. Ale to už je nějakých pět šest let zpátky,“ usmívá se Josef Spáčil.

Bude se usmívat po 26. kole soutěže?