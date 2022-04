„Vše začalo prvním gólem v sedmé minutě, kdy jsem vystřelil z pětadvaceti metrů a ono to tam padlo. Pak už byla i daleko větší chuť dát co nejvíce gólů. Zároveň ale musím poděkovat svým spoluhráčům, hodně mi k těmto brankám pomohli. Fotbal není pouze o jednom hráči,“ zdůrazňuje Černý, který si v průběhu zápasu vypracoval i další příležitosti. „Šancí na zakončení bylo daleko více. Pak už jsem ale spíše snažil přihrávat dalším klukům,“ prokázal týmového ducha.

Vydařené nedělní fotbalové dopoledne bezpochyby neskončilo samotným zápasem. I na Jakuba Černého čeká tradiční zápisné. „Žádnou odměnu od druhých neočekávám, spíše do kabiny budu muset donést nějaký aperitiv,“ pousměje se mladík, jenž ještě v žákovských kategoriích nastupoval v brance. Není tak ani velkým překvapením, že čtyřgólová neděle byla dosud jeho nejlepším střeleckým počinem kariéry.

Všemina se momentálně nachází ve druhé polovině tabulky IV. A třídy, konkrétně pobývá na deváté příčce. Mysločovice „B“ jsou po osmnácti kolech naopak poslední se skóre 21:104, přičemž dosáhli pouze na dvě vítězství.

Úvodní vzájemný sezony navíc pro Všeminu skončil rovněž 8:1. Favorit duelu tak byl zcela jasný. Podcenění před utkáním přesto nehrozilo. „Do zápasu jsme nastupovali s tím, že si jdeme pro tři body, přes to nejel vlak. O umístění v tabulce jsme se ale nebavili. Vždy můžete dostat rychlý gól a pak se to už těžko dohání. Všichni jsme ale měli dobrou formou, utkání se každému povedlo,“ pochvaluje si Jakub Černý.

Skóre v sedmé minutě otevřel právě Černý. Do poločasu dvě branky přidal Burša, jednou se znovu prosadil hrdina nedělního zápasu. Domácí sice zkraje druhé půle snížili, hosté ovšem do 69. minuty skórovali ještě čtyřikrát.

Soupeře dvakrát v zápase odrovnali v rozmezí sedmi minut, kdy se vždy trefili třikrát. „Spoluhráči viděli, že jsem dal gól i já, tak asi bojovali na sto dvacet procent,“ směje se Černý. „Spíš jsme ale vždy začali více napadat a získávat míče, díky čemuž to tam padalo,“ zmiňuje důvody úspěšných časových úseků ze 36. až 43. a 63. až 69. minuty.

Možná i díky jednoznačnému průběhu duelu se zápas odehrál v bezproblémové režii. „Utkání naštěstí proběhlo v poklidu, nebyly tam žádné zbytečné fauly, ani to nebylo vyhrocené."

Mladý fotbalista většinu dosavadní kariéry strávil právě ve Všemině. Na jaře 2015 si na necelého půlroku odskočil do Slušovic. „Bohužel to tam nevyšlo, nějak jsme si nesedli s klukama, nebyla tam správná parta, jakou nyní máme ve Všemině. Na tehdejší období však vzpomínám v dobrém, dalo mi to nové zkušenosti,“ uzavírá 20letý útočník.