Zádilský ozdobil přestřelku pěti zásahy. Nikdy jsem to nezažil, přiznává

V minulé sezoně skóroval čtyřikrát do sítě Hovězího, na startu nového soutěžního ročníku svoje gólové maximum ještě vyšperkoval. Třicetiletý útočník Halenkova Tomáš Zádilský si podmanil nedělní přestřelku na hřiště Veselé, když domácím nasázel v prvním kole krajského poháru pět branek, a i když v penaltovém rozstřelu poslal míč do břevna, pomohl hostům k postupu do další fáze.

Zkušený útočník Halenkova Tomáš Zádilský se v prvním kole Krajského poháru blýskl pěti brankami. | Foto: archiv T. Zádilského

„V mužích jsem tolik branek nikdy nedal. Bude to asi hodně drahé,“ usmívá se zkušený třicetiletý kanonýr a hrdina duelu, který skončil neuvěřitelným výsledkem 8:7. Podobný zápas v kariéře nepamatuje. A stejně na tom byli i další účastníci nedělní pohárové bitvy. „Nikdy jsem to nezažil. Pro diváky to muselo být něco neuvěřitelného,“ uvedl Zádilský. Sám mohl přidat v závěru svůj šestý gól a zápas definitivně rozhodnout, ale v jasné šanci nesupěl. „Obešel jsem i brankáře, ale překopl jsem branku,“ kál se hostující forvard. Neuspěl ani v penaltové loterii, když balon poslal z bílého puntíku do břevna. Smutnit ale nemusel, protože Kuboš se nemýlil a nasměroval Tatran do druhého kola. Radost v hostujícím táboře byla obrovská. S výhrou ani postupem nikdo z Halenkova nepočítal. Krajský pohár: Zádilský dal pět gólů. Halenkov zvítězil v přestřelce Přečíst článek › „Mysleli jsme si, že dostaneme latu, protože sestava byla fakt béčková. Spousta kluků byla na dovolených, proto jsme zápas brali hlavně jako přípravu před sezonou. Hráči, co dostali šanci, ovšem ukázali, že se umí porvat o výsledek a nakonec to vyšlo. Postoupili jsme ale se štěstím,“ přiznává Zádilský. „Domácí mají v sestavě zkušené borce. Byli lepší na míči. My jsme však hráli chytře, na brejky a trestali jejich chyby. Navíc obrany byly slabší. Bylo vidět, že ještě nezačala sezona a mužstva se teprve dávají dohromady,“ přidává. Domácím, kteří si o víkendu připomínali výročí pětapadesáti let od založení oddílu, vyřazení nakonec ani nevadilo. „Utkání se neslo v přátelském duchu. Po zápase nás pozvali na jídlo. Říkali, že to tam ještě nezažili. V 77. minutě si fotili světelnou tabuli, na které bylo skóre 7:7,“ usmívá se Zádilský. Halenkov v neuvěřitelném zápas zdolal Sokol Veselou 8:7 a těší se na souboj s Nevšovou. „Otázka je, v jakém nastoupíme složení. Samozřejmě soupeř je favorit, ale spoustu kluků se nám vrátí z dovolené, řada z nich navíc prošla krajským přeborem, divizí nebo i třetí ligou, takže úplně bez šancí nejsme,“ je přesvědčený Zádilský. Halenkov bude v pohárovém duelu spoléhat právě na zkušeného borce. Odchovanec Huslenek, který si Velkých Karlovicích zahrál krajský přebor, od mládí patří mezi ofenzivní fotbalisty. Dříve působil v záloze, později se přesunul do útoku, aby zvýšil produktivitu. V dvou a půl tisícové obci je maximálně spokojený. Nehráli jsme proti Slavičínu, ale proti Švachovi, glosoval výprask 0:9 Ďurďa Přečíst článek › „Mám tady práci, bydlení. Zázemí je super, parta skvělá, takže nic mi tu nechybí,“ líčí. Velké osobní ambice už nemá. S týmem by však rád hrál na vyšší příčkách než v minulé sezoně. „Ta se nám moc nepovedla. Měli jsme hodně zraněných, nedařilo se nám dávat góly. I když jsme byli herně kolikrát lepší, než soupeř, nedokázali jsme to přetavit ve výhru,“ říká. Letos by chtěl v I. B třídě nasázet alespoň dvacet branek. I když se pohárové góly nepočítají, sezonu rozjel náramně.

Autor: Libor Kopl