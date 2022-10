Za Lípu v prvním poločase korigoval kanonýr Spáčil, Trnava přesto úvodní dějství vyhrála jasně 6:1. „Ve druhém poločase jsme si to už hlídali. Především jsme se chtěli vyvarovat zbytečných karet a aby se nikdo zranil. Ještě jsme se je párkrát pustili ke střele, nechali jsme si dát hloupé góly. Znovu jsme tak museli začít makat,“ popsal záložník Trnavy.

Lípa loni ovládla IV. A třídu. Letos se zatím trápí. Vidíte u ní zásadní rozdíl?

Hodně to omladili, v kádru měli dost dorostenců. Když je zapracují a vyhrají se, tak za tři čtyři roky znovu můžou být na koni. Jakmile se ale teď na ně zadupalo, tak to hned odkopli.

V rozmezí 15. a 42. minuty jste sám vstřelil hattrick…

Po třech krásných přihrávkách jsem se dostal do tří šancí a dal z toho tři góly. Nikdy se mi to nestává. Každopádně nám to pomohlo. Kolikrát se trápíme, většinou dotahujeme. S takovými Zádveřicemi se nám to otočit nepodařilo.

Pojď si pro hattrick, slyšel Chromčák. 40letá opora poslechla, završila výhru

Byl to pro vás první hattrick?

Nikoliv, za muže jsem hattrick vstřelil snad už čtyřikrát. Ještě jsem se díval do statistik a byl to první hattrick do poločasu. Poslední padl přibližně čtyři pět sezon zpátky. Bylo to proti Neubuzi, jak jsme postupovali do III. třídy.

Jak se váš střelecký počin projeví v klubové pokladně?

Už hodně roků dáváme litr slivovice, je to tak dané. Každý má dost trnek, problém v tom není. Fanoušci naposledy volali, že ji mám vzít na další zápas, že to s nimi zapijeme. Chodí na nás v hojném počtu, za což jim hodně děkujeme.

IV. třída je letos rozdělena do tří skupin, byli jste přiřazeni do „B“. Jak toto rozhodnutí kvitujete?

Kromě Horní Lhoty a Příluk „B“ vše máme „kolem komína“. Jsou to derby, nejezdíme daleko, za deset minut jsme na hřišti soupeře. Je vážně super, že se to tak udělalo.

Dorničák doléčil zranění, vylepšil maximum. Když dám gól, tak je svátek, culí se

Jaké máte s Trnavou ambice?

Soutěž chceme vyhrát! Uvidíme, co se potom případně bude dít, jak by na tom bylo mužstvo. Jeden borec dotáhl z práce čtyři nové chlapy, kádr se dobře rozšířil. Dříve jsme měli problém se sejít, nyní se střídáním nejsou potíže. Kdo nemůže, tak jde dolů. Je to paráda.

Je vám 30 let. Máte do budoucna fotbalové sny?

Rád bych si alespoň jednou zahrál se svým synem za Trnavu. Momentálně mu jsou dva roky, nevynechá však jediný můj zápas. Snad se mi to poštěstí.