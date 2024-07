Fotbalový areál TJ Sokol Mysločovice tři dny po povodních. | Video: Břenek Martin

I tak jej ale neminuly „zbytečné“ škody, které vyplynuly z plánované rekonstrukce kabin, přesněji z přípravy na ně. „Den před tím, na sobotní plánované velké brigádě, jsme totiž kvůli rekonstrukci odnesli všechno vybavení a věci do nedaleké boudy za ohradu, kterou ale na rozdíl od kabin voda vyplavila. A rázem jsme přišli o nábytek, pračku, několik balonů a dalších věcí,“ posteskl si Skopalík, jenž o výši škody ještě nechtěl mluvit. „Není malá, ovšem ještě následky povodní průběžně likvidujeme a sčítáme,“ poznamenal předseda klubu.

Naopak štěstím je, že v sobotu nedošlo k plánované nákladné revitalizaci trávníku. „Pokazil se nám stroj! Kdyby vše proběhlo, všechen navezený písek by nám jistě odnesla voda. Tak alespoň nedošlo k ještě větší škodě. I tak ale polovina připraveného písku nenávratně zmizela,“ doplnil Skopalík.

Poté, co během pondělí voda z hřiště postupně opadla, začali členové s další fází neplánované brigády. „Zajímavé je, že nám na hřiště kromě vejce a pár rybiček připlul i kapr. Popravdě bychom byli raději, kdyby nám přes léto dopluly nějaké posily a my se v budoucnu opět vrátili minimálně do okresu,“ netají se přáním zástupce mysločovické kopané, která již zažila lepší časy. Na konci tisíciletí totiž hrála divizi a dokonce sehrála „slavný“ pohárový zápas s pražskou Spartou, aby se nyní aktuálně plácala v nejnižší okresní soutěži.

Až vedení škody sečte, určitě bude celou věc řešit s pojišťovnou. „Zkusíme se obrátit i na fotbalový svaz s žádostí o nějakou speciální dotaci spojenou s povodňovými škodami,“ dodal odhodlaně Rostislav Skopalík.

„Ještě nějaký čas bude muset hřiště vysychat, aby pak konečně proběhla plánovaná revitalizace. Věřím, že sezonu normálně zahájíme na našem stadionu. I proto je započatá rekonstrukce zázemí, kabin naplánovaná na etapy, aby mohli fotbalisté podzimní část normálně odehrát,“ upřesnil předseda organizace TJ Sokol Mysločovice Jiří Volf, jenž spravuje vedle kopané také stolní tenisty.

„Zde jsme naštěstí záplavu přežili s odřenýma ušima, když se voda zastavila centimetr od podlahy naší herny,“ oddechl si Volf.

V Sazovicích je bahno ještě na tenisových kurtech

Nemalé škody napáchala velká voda také ve vedlejší obci. V Sazovicích se sice žádná organizovaná fotbalová či jiná soutěž oficiálně nehraje, přesto tam mají koupaliště a zrekonstruovaný víceúčelový sportovní areál - pro fotbal, atletiku, hokejbal a tenis. Celý areál se ocitl až metr pod vodou.

Sportovní areál obce Sazovice - tenisové kurty - tři dny po povodních. | Video: Břenek Martin

Nakonec se obci díky hasičům a dobrovolníkům rychle podařilo areál dostat do kondice, přičemž dost práce bude ještě s tenisovými kurty, kde bude potřeba stáhnout naplavené bahno a navézt novou antuku.

„Celkově patří velký dík všem dobrovolníkům, co přišli pomoct, našim skvělým hasičům, hasičům z Tečovic a z Machové,“ vzkázala na sociálních sítích starostka Sazovic Michaela Vajdíková.