„Byl hodně naštvaný. Když dáme branku, tak bychom to alespoň částečně měli oslavit, a ne tam pouze pochodovat,“ míní tehdejší dorostenec Luhačovic Stanislav Kúdela, který se o víkendu blýskl hattrickem v dresu nováčka okresního přeboru Dolní Lhoty.

„Co si zpětně vybavuji, tak jsme vedli 5:0 nebo 6:0. Kluci pak přidali další branku, nikdo z nich se však už neradoval, asi to brali jako rutinu,“ vzpomíná Kúdela, který byl krátce před osudnou trefou střídaný.

Proč se to tedy následně stalo tak virální? „Pan trenér Surý pouze zůstal hledět. Následně na kluky zařval, ať jdou na zem a dělají kliky. Pro nás na střídačce to sice neplatilo, přesto jsem se ke spoluhráčům přidal. Ničemu to neuškodilo,“ usmívá se 21letý borec.

Stanislav Kúdela má na Luhačovice další vzpomínky, tentokrát už ryze fotbalovější. Během žákovských a dorosteneckých kategorií působil právě v lázeňském městě, kde vydržel do 17 let. Ačkoliv si za „A-tým“ nikdy nezahrál, tak první mužstvo měl příležitost poznat pořádně zblízka. „Když jsem ještě chytával a neměli nikoho z „A“, ani „B“, tak jsem šel na nějaká cvičení. Bylo to dobré zpestření, člověk dobře vidí, že jsou jinde,“ spatřuje Kúdela znatelný rozdíl mezi dorosteneckým a dospělým fotbalem.

V klubu se tehdy potkal se současným trenérem Fastavu Zlín Janem Jelínkem, který za Luhačovice stále aktivně nastupuje v „A-mužstvu i „B-mužstvu“. „Působil na mě velmi profesionálně, líbilo se mi, jak k tomu přistupuje a vede tréninky. Dobře ví, co dělá. Když kluci něco udělají špatně, tak jim to předvede. Není to taková klasika, kdy si máte postavit balón a pouze si nahrávat,“ cení si poctivosti mladého kouče Fastavu.

Dnes však už oba působí zcela jinde – zatímco Jelínek šéfuje prvoligovému mančaftu Zlína, tak Kúdela nově usiluje o body v okresním přeboru. Nutno však dodat, že letošní sezonu začal excelentně – s nováčkem soutěže z Dolní Lhoty hattrickem překvapivě setřásl domácí Hvozdnou 5:1.

„Předvedli jsme dobrý výkon, nikdo to od nás nečekal. Ve Hvozdné to už brali, že dopředu mají vyhráno, dopadlo to však přesně naopak. Hodně nás to motivovalo, nikdo nechtěl dát soupeři nic zadarmo. I když jsme brzy prohrávali, tak ještě do poločasu jsme skóre otočili,“ připomíná Kúdela úvodní branku zápasu ze třetí minuty, na kterou se svými spoluhráči do konce první půle dokázal reagovat dvěma brankami.

Úvodní dvě trefy Dolní Lhoty přímo zařídil Kúdela, který přesně po hodině hry trefou na 4:1 dokonal hattrick. „U prvního gólu na mě zkoušeli ofsajdovou past, což jim ale nevyšlo, jeden z domácích hráčů tam zůstal. Při druhé trefě jsem soupeři utekl a levačkou to prostřelil vedle gólmana. Nejlepší branka byla za ta poslední – hráč domácích mě tahal za dres, ruce, už ani nevěděl za co,“ směje se mladý útočník při vzpomínce na akci před hattrickem.

Ještě uplynulou sezonu se svými spoluhráči nastupoval ve III. B. třídě, ve které před vynuceným přerušením fotbalových soutěží po devíti zápasech skončil na prvním místě s 21 body.

Ačkoliv je nyní v okresu s Dolní Lhotou nováčkem, rozhodně nepomýšlí pouze na záchranu. „Rádi bychom hráli ve vrchních patrech tabulky,“ má jasno šikovný fotbalista.

„Dále se však uvidí. I kdyby náhodou vyšel postup, tak si úplně nemyslím, že by se nám všem chtělo dojíždět,“ poukazuje Stanislav Kúdela na soutěž, která už patří do krajské kategorie.