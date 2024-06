Drtivou většinu kariéry spojil s klubem z Otrokovic. Coby odchovanec tehdejší Jiskry se probil až do A-mužstva, se kterým postupně prošel z I. B třídy až do divize. Fotbalová romantika, kterou zpestřilo jen krátké působení ve Skašticích a Napajedlích, trvala téměř tři dekády. Cesty se definitivně rozdělily v polovině letošního ročníku.

„Do Žlutavy jsem chtěl jít už v létě, ale na Baťově mě požádali, abych jim pomohl ještě na podzim s tím, že mě potom pustí zadarmo. To se skutečně stalo,“ děkuje svému bývalému klubu na dálku.

Kdekdo by si přál užívat svého fotbalového vrcholu, co nejdéle být na vyšších úrovních. Skyba se však vzhledem k více okolnostem rozhodl ze čtvrté nejvyšší soutěže odejít.

„Stále se mi vracela svalová zranění. Někteří spoluhráči navíc odcházeli, respektive měli dlouhodobá zranění. K tomu se chci věnovat i jiným sportům, zejména thajskému boxu, ve kterém bych si rád ještě odboxoval nějaký zápas. Mezi amatéry mám devět duelů s bilancí čtyř výher, čtyř proher a jedné remízy,“ přibližuje sportovní univerzál.

Jak už jsme předeslali, na Baťově strávil v podstatě celou kariéru. Loučení s klubem tak pochopitelně nebylo snadné.

„I když jsem tam skončil jako hráč, tak neberu, že jsem klub opustil. Pokud mi to vyjde, stále chodím na zápasy, s klukama jsem v kontaktu. Baťov je pro mě srdeční záležitost a navždy ‚můj' klub. Třeba se do něj jednou i vrátím. Jen ne na hráčské pozici,“ říká na rovinu.

Konec takové persony si vyžádá reakci fanoušků, samozřejmě tu pozitivní. To se stalo také v jeho případě, kdy si tamní kotel připravil pro Skybu choreo.

„Upřímně to více vnímám a ocením zpětně, než v daném okamžiku. Každopádně to bylo nádherné a neskutečně si toho vážím,“ smeká před gestem vyhlášených fandů.

Když opouštěl klub z Otrokovic, o svých dalších fotbalových krocích měl zcela jasno. Rozhodl se sejít o pět soutěží níže, do Žlutavy hrající III. třídu.

„Měl jsem i nabídky z vyšších soutěží, byl jsem však rozhodnutý, že pokud ještě někam z Baťova půjdu, tak to budou právě Žlutavy, kde jsem to slíbil. Je to vesnice, kde jsem vyrůstal a dokonce máme dům přímo vedle hřiště!“

Potenciální návrat do vyšší ligy razantně nevylučuje, v současném týmu by však rád vydržel dlouho. V klubu je i přes horší úvod spokojen.

„Hned v prvním zápase, který se nám moc nepovedl, jsem se bohužel opět zranil, měl jsem natažený zadní stehenní sval, vinou čehož jsem vynechal několik utkání. Teď jsem zpět, na soutěž i spoluhráče si začínám více zvykat. Zápas od zápasu je to lepší,“ libuje si Skyba.

Že dokáže být platným hráčem ukázal v neděli, kdy čtyřmi trefami pomohl k demolici Jaroslavic B na jejich půdě 9:0!

„Tým Jaroslavic nám to hodně usnadnil. Ztráceli jednoduché balóny, hráli téměř jen na nakopávané balony, které nedokázali uhrát a my je kombinační hrou přehrávali, čímž jsme se dostávali do šancí,“ vylíčil důvod víkendové demolice.

Po půl hodině hry to bylo už 4:0, Aleš Skyba měl na kontě dvě branky. Když zbývá hodina do konce zápasu, naskočí vám i myšlenky na hattrick.

„Spoluhráči mě samozřejmě hecovali, ale já na to nějak nemyslel. Vzhledem k průběhu hry jsem tušil, že výsledek bude vyšší a pro mě bylo prioritou se jen nezranit,“ směje se bývalý hráč Baťova, který do kabiny přinesl tradiční zápisné v podobě slivovice.