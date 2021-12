Známý trenér Osvětiman pětačtyřicetiletého brankáře narychlo povolal místo nemocného Chvojky a Drobisz pomohl lídrovi krajské I. A třídy skupiny k výhře 2:1 nad domácími Buchlovicemi 2:1 i udržení stoprocentní podzimní bilance. „Jsme kamarádi, bydlíme kousek od sebe. Požádal jsem jej o pomoc. Jsem rád, že na to kývl,“ vysvětluje Pavel Němčický.

Drobisz, jenž má ve Slovácku na starosti brankáře, nečekal, že si za Osvětimany zachytá, byť je v klubu registrovaný a připravený zaskočit. „Bylo to narychlo. Telefonát mě překvapil, ale počasí bylo dobré a chtěl jsem taky klukům pomoct. Jestli tomu tak bylo, je ale druhá věc. Ale zahrál jsem si fotbal, což mě samozřejmě potěšilo,“ přiznal Drobisz.

Někdejší ligový borec, jenž v nejvyšší soutěži strávil patnáct sezon a celkem odchytal 289 utkání, pod hradem Buchlov moc práce neměl.

Domácí se po většinu času jenom bránili, do zakončení se dostávali jenom sporadicky. Přesto po čtvrt hodině nečekaně udeřili a skóre srovnali. Po nákopu do šestnáctky se hlavou prosadil nepokrytý Hromada. „Centr před vyrovnávacím gólem vzal obrovský vítr, i tak na tom nese Petr trochu vinu, na druhé straně jsme mezi stoperem a bekem nechali volného hráče. Všem jsem jim vyčinil. Ale svými zkušenostmi nám pomohl,“ uvedl kouč Osvětiman.

Fouknul vítr…

Drobisz podíl na obdržené brance bez mučení přiznal. „Nevyčítám si ale, že mě balon přeletěl, protože foukl vítr, ale vyčítám si druhou reakci, kdy jsem nezůstal stát a nesrovnal si postavení. Nebylo to sice jednoduché, ale asi jsem zazmatkoval,“ připouští. „Nedokázal jsem přepnout, míč mě pozlobil, ale ve fotbal je o chybách,“ přidal s úsměvem.

Své menší zaváhání odčinil v závěru utkání, kdy spoluhráče podržel při dvou dobře zahraných standardních situacích Buchlovic. Jinak se spíše nudil. „Oni nás neatakovali, byli zalezlí a čekali v bloku. Bylo to o trpělivosti,“ říká.

Třinecký rodák mě nejvíce práce s dirigováním hráčů. Obráncům Osvětiman pomáhal organizovat defenzivu. Drobisz neustále mluvil, komunikoval. „Snažil jsem se hlavně soustředit, i když to někdy bylo těžké,“ přiznává.

Favorit nakonec těžkou šichtu zvládl a podzimní část zakončil podle očekávání výhrou. „Jsem rád, že kluci uhráli tři body a že jsme to všichni přežili ve zdraví. Snad už se příště uzdraví ti, co tady mají chytat,“ přidal s úsměvem.

Drobisz samozřejmě bude připravený v případě potřeby nastoupit i na jaře, mezi tři tyče se ale moc nehrne. I při trénincích ve Slovácku radši cviky komentuje než je předvádí.

„Občas se do brány taky podívám, ale o udržování bych nemluvil,“ říká. „Jak člověk stárne, tělo si na ten každodenní rytmus odvyká. Sám to pociťuji, když se třeba jenom na dvacet mnut zapojím do nějakého jednoduchého cvičení. Tělo na zátěž není nachystané,“ vysvětluje. „Ale tento zápas nebyl o fyzické kondici, jako spíš o hlavě,“ dodává.

Vyhráli všechny zápasy

Fotbalisté Osvětiman i díky Drobiszovi dotáhli svoji spanilou podzimní jízdu v krajské I. A třídě do zdárného konce. Poslední tři letošní body vystřelil favorizovaným hostům Ondřej Porč, jenž nejprve zblízka uklidil balon do sítě a chvíli před přestávkou proměnil i pokutový kop.

Osvětimany vládnou krajské I. A třídě skupiny B s plným počtem devětatřiceti bodů, do jarní části půjdu s luxusním náskokem. Nic na tom nezměnila ani těsná nedělní výhra druhého Hluku v Šumicích. „Klukům musím poděkovat. Celkově jsme s podzimem spokojení. Vyhráli jsme všechny zápasy, takže síla a kvalita tady je,“ prohlásil Němčický.