Už v minulém týdnu vzbudil zápas Neštěmice B – Chabařovice v okresním přeboru Ústecka velkou pozornost. Sudí Formánek ho totiž v 60. minutě ukončil pro inzultaci. Disciplinární komise nyní vynesla tvrdé tresty. Neštěmice navíc potrestala i sportovně technická komise.

Už v pátek informovali Deník zástupci chabařovického klubu, že podali protest proti některým skutečnostem ze zmíněného utkání.

„Celá ta mela začala tím, že domácí hráč udeřil našeho hráče loktem do spánku. Ten pak kvůli zdravotním problémům nedohrál, v šatně dokonce zvracel. Do té doby to bylo dobré utkání, pak ale vzplály emoce,“ uvedl chabařovický klub. Následně došlo k vyloučení dvou chabařovických hráčů, Kršňáka a kapitána Culka, poté mělo dojít k inzultaci sudího jedním z chabařovických hráčů.

Zákazy činnosti, desítky tisíc korun

Disciplinární komise nyní vynesla tvrdé tresty. Nejlépe z toho vyšel Kršňák, jenž zaplatí tisícikorunovou pokutu a nezahraje si šest zápasů. Culek zaplatí dvojnásobek a bez fotbalu bude šest měsíců. Hráčem, jenž inzultoval sudího, byl chabařovický Marek Maturkanič. „Tělesné napadení, zákaz startu na 12 měsíců a peněžitá pokuta osm tisíc korun,“ vyměřila disciplinární komise nejtvrdší trest. Pokutu pět tisíc korun pak inkasoval člen chabařovického oddílu Václav Pavlík, který coby divák vtrhl na hrací plochu. Zajímavostí je, že tentýž člověk byl v září 2019 potrestán peněžitou pokutou tisíc korun za podvod.

Disciplinární komise ale dala za pravdu i Chabařovicím a původní žlutou kartu pro Václava Sloupa za loket na spánku chabařovického hráče, změnila na červenou kartu a stop na šest zápasů. „To nám přijde naprosto absurdní. Nejdřív to byla jen žlutá a teď má stát šest utkání? Hráč se ihned odvolal a klub mu s tím samozřejmě pomáhá,“ řekl sekretář neštěmického celku Hynek Čech. „Ten trest je adekvátní, někteří hráči si neuvědomují, že zranit hráče tak, že to má následky na jeho zdraví, může být v krajní míře bráno i jako trestný čin,“ stojí si za svým předseda disciplinární komise Radim Jankovský.

Zlo, které je potřeba vymýtit

Ten nadále uvedl, že tresty jsou tak přísné zejména proto, že k sudím by měli mít hráči respekt. „V komisi jsem už dlouho a vždy jsem říkal, že chápu fauly, emoce, ale budu tvrdě potírat prohřešky proti rozhodčím.“ Podle Jankovského se tento nešvar začal znovu objevovat a je to zlo, které je potřeba vymýtit.

„Sudí nejsou dokonalí, ale to ani hráči. Před lety jsme to konzultovali i na FAČRu a nakonec jsme zpřísnili postihy a tyto věci vymizely. Nyní se ale zase vrací. Proto jsme kromě přísnějších trestů zavedli i finanční pokuty. Snad si takové chování hráči příště rozmyslí,“ zadoufal.

Kromě vynesených trestů pak čekala na oba kluby ještě jedna nepříjemnost. Kromě disciplinární komise zasedla také sportovně technická komise, která obdržela zmíněný protest. Ten měl, vyjma zranění chabařovického hráče, další tři body. „Protest proti zprávě rozhodčího v zápisu o utkání (inzultace rozhodčího) a přesun utkání na hřiště B,“ znějí dva, které komise zamítla.

Se třetím však chabařovický Slovan uspěl. „STK dle vlastního šetření, zápisu o utkání a zprávy delegáta považuje protest za částečně oprávněný,“ informoval její místropředseda Jiři Šmid. Ten dal, kromě překvalifikování žluté na červenou kartu, hostům za pravdu i ve druhém bodu, a sice start vyššího počtu hráčů ze soupisky A mužstva Neštěmic, než je dovoleno.

Oboustranná kontumace a další pokuty

I proto nakonec STK přistoupila k oboustranné kontumaci zápasu a pokutě tří tisíc korun pro oba celky. Domácí se provinili neoprávněným startem, hosté inzultací rozhodčího. STK pak dodatečným šetřením zjistila, že Neštěmice pochybily v dalších třech zápasech.

„Některé zápisy se kontrolují namátkově, v závěru podzimu ale kontrolujeme všechny jako celek. Nyní došlo k přezkumu B týmů, kde bylo zjištěno, že Neštěmice se stejného prohřešku dopustily ještě proti Petrovicím, SKP Sever a Mojžíři B. Pokaždé nastoupili tři hráči z áčka místo dvou,“ objasnil sekretář okresního svazu Michal Kapoun.

Všechna tato utkání tak byla kontumována v neprospěch Neštěmic v poměru 0:3, za každé pak musí Český Lev zaplatit pokutu tři tisíce korun. „Došlo k tomu omylem, kdy si vedoucí klubu neověřil, zda mohou z A týmu nastoupit dva nebo tři hráči, a trenérům předal špatnou informaci. Trest za toto pochybení klub přijímá,“ nechal se slyšet neštěmický klub.

Ten si ale v tabulce pohoršil na 11 bodů a o prohánění špičky tabulky si rázem může nechat jen zdát. Podle svazu se jedná o jeden z nejrozsáhlejších postihů, který kdy komise udělily.