Ovšem pak se nabízí nepříjemná otázka: stojí fotbal za to riziko?

"Vodítek, zda je poškozený v právu, může být více, ta hlavní spočívá ve fotbalovém trestu od rozhodčího a disciplinární komise. Jenže pořád nemáte jistotu, že to ten dotyčný zaplatí. Hráčům bych proto doporučila i pojištění," dodává Vejmelková.

Kdepak. Fotbal už je opravdu v gesci advokátů s talárem. A neřeší zdaleka jen korupci, ale právě i zranění. Hráči podávají žaloby poté, co jim někdo přetrhne vazy, zlomí nohu. Případů je dost.

Snad každý někdy zaslechl spojení "není to hra pro slečinky". V tuto chvíli zapomeňte, zda je tématem hokej, fotbal nebo úplně jiný sport.

Ano, i zákroky z fotbalu se můžou ocitnout u soudu. "V některých případech je to dokonce žádoucí. Pokud se protihráč dopustí surové hry, která rezultuje v těžké zranění, je záhodno podat žalobu," podotýká sportovní advokátka Anna Vejmelková.

Když je v akci sanitka a zdravotníci, zavání to průšvihem

Agresivita ve fotbale stoupá. Týden co týden se na veřejnost dostane případ, kdy hráč inzultuje rozhodčího, napadne diváka nebo ošklivě zraní soupeře. Případy pak řeší disciplinární komise, která rozdává tresty - obvykle pokutu a delší či kratší distanc. Ale leckdo zapomíná, že vrcholnou instancí je soud.

