"Byl to takový podvodníček," ohlíží se Kikinčuk za rolí Ludvíka - pokladníka a gamblera z Houslic.

Vzpomínky na Okresní přebor

Na populární seriál nemůže zapomenout. I kdyby chtěl, nejde to. Ludvík se vrací jako bumerang. "Když přijdu do hospůdky někde v menším městě nebo vesnici, často se mě štamgast nebo výčepní zeptá: Nechcete drobný?" líčí. Bere to s úsměvem, ostatně na Okresní přebor má ty nejlepší vzpomínky. Důvod? Vyjmenoval hned tři: kvalitní scénář, dobrý režisér, skvělá parta.

Bavič, co (ne)zkrotil Řepku. Kohák vzpomínal na ránu z děla a záchvaty smíchu

"Nebránil bych se tomu si to zopakovat," tvrdí 62letý herec.

Vzpomínka na díl Schůze

"Čestně," říká pokladník v momentech, kdy mu teče do bot. Touto odpovědí se brání i v epizodě Schůze. Novináře Kachničku prý nepozval on, ale boss Matějka. "Ne, ne. Samozřejmě Ludvík," prozrazuje Kikinčuk.

Tenhle díl, kdy se zaskvěl prezentací směrem k podzimu a nejlepšímu hráči, osobně považuje za dobrý, ale ještě o malinko radši má cestu do Újezda (jedenáctý díl Konvoj).

Vztah k fotbalu

Pokud jste někdy viděli Kikinčuka s balonem u nohy, patříte k hrstce šťastlivců. "Neumím ho, mockrát jsem ho nehrál. Pamatuju si na jednu exhibici v Plzni, kterou moderoval Petr Jančařík. Tehdy po pravdě zahlásil, že Pavel Kikinčuk už dvacet minut hledá míč," směje se rodák z Hradce Králové.

Nikomu nefandí, rád se koukne na zápas reprezentace. Ideálně když hraje v Edenu. "Mám byt kousek od stadionu, když jsem venku, sem tam mě fanoušci osloví," dodává.

