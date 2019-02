Zimní přípravu ve Znojmě absolvuje už potřetí, zahraniční soustředění s týmem ale prožil útočník Jakub Teplý premiérově. Znojemští fotbalisté si náročný dril před startem jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zpestřili přípravou v chorvatském Medulinu, kde sehráli čtyři utkání na turnaji Arena Cup.

„Bylo to příjemné oživení přípravy. Vypadli jsme ze zimy a trénovali na přírodní trávě. To je velké pozitivum oproti umělce doma,“ pochvaluje si pětadvacetiletý forvard.

Zatímco na jihu Moravy mrzlo, svěřenci trenéra Leoše Kalvody měli v Medulinu ideální tréninkové podmínky. „Až na jeden den, kdy pršelo, vyšlo počasí výborně. Svítilo sluníčko a nebyla ani zima,“ popisuje Teplý.

O to náročnější byl návrat domů. „Přijeli jsme v neděli v jedenáct hodin v noci. Ráno se probudím a sněhová kalamita. Na mrazy se po návratu z tepla zvyká vždycky těžko,“ usmívá se útočník, který do Znojma přišel před dvěma lety z Třince.

Gólové srovnání

Letní příprava 2017/2018

– 9 zápasů, 3 branky

Podzim 2017/2018

– 16 zápasů, 3 branky

Zimní příprava 2017/2018

– 11 zápasů, 5 branek

Jaro 2017/2018

12 zápasů, 0 branek

Letní příprava 2018/2019

– 8 zápasů, 8 branek

Podzim 2018/2019

– 16 zápasů, 6 branek

Zimní příprava 2018/2019

– 6 zápasů, 6 branek

Na soustředění naskočil do tří ze čtyř přípravných utkání, ve kterých Znojemští poměřili síly s týmy z nejvyšší chorvatské, černohorské a polské soutěže. „Udělali jsme si představu, jak jsme na tom ve srovnání s ostatními zeměmi. Soupeři nás dobře prověřili,“ říká odchovanec Frýdku-Místku, který na podzim nasázel šest branek.



Z vítězství se Jihomoravané radovali jen jednou, když porazili třetí celek první černohorské ligy Titograd Podgorica 1:0. „Úroveň Titogradu byla srovnatelná s týmy z druhé české ligy, kvalita ostatních soupeřů i s naší nejvyšší soutěží. Šlo o dobrá mužstva,“ má jasno Teplý, který po přihrávce záložníka Eda Kevina Kokoroviče vsítil vítěznou branku.

Kromě Kokoroviče posílil ofenzivu Znojma i záložník Marko Marciuš. Obranné řady pak vyztužil stoper Igor Cukovič. „Na vzájemné souhře je pořád co ladit, ale už je to lepší než na začátku přípravy. Vím, co můžu od kluků očekávat,“ přibližuje vytáhlý útočník.



Přestože všechny nové akvizice jsou cizinci, není podle něj problém s komunikací. „Bavíme se v angličtině a pomáhá překládat Muamer Avdič, který už žije v České republice delší čas,“ povídá Teplý, který si v dosavadních šesti přátelských zápasech připsal šest branek.



Znovu tak potvrzuje, že se mu v přípravě střelecky daří. V létě nasázel před startem druhé nejvyšší soutěže v osmi zápasech osm branek. „Kdybych věděl, jak formu přenést do soutěžních zápasů, tak pro to udělám všechno. Do každého tréninku jdu na sto procent. Chci se posouvat a doufám, že to tam bude dál padat. Kluci už mě popichují, že v přípravě góly dávám a v sezoně pak méně. Samozřejmě, ale z legrace, takže je všechno v pořádku,“ dodává s úsměvem znojemský střelec.