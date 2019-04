Když přecházel z žáků do dorostu, v Hradci mu oznámili: Nepočítáme s tebou. „Byl jsem trochu naštvanej,“ zavzpomíná. „Řekli mi, že mě nechtějí, protože jsem malej a hraju hokej.“

Právě tyto dva faktory však spoluutvářejí nynější tvář nejžádanějšího hradeckého fotbalisty. Ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE zářil už na jaře a v nové sezoně v tom pokračuje.

V neděli se to pokusí ukázat i v duelu s Žižkovem.



Tehdy jste odešel do Olympie. Nepomohlo vám to nakonec?

Myslím, že jo. Už v sedmnácti jsem začal hrát krajský přebor chlapů. Měl jsem klid, víc mě to bavilo. Nemusel jsem tolik trénovat.

K tomu jste hrál i hokej. Co vás naučil?

Do patnácti jsem hrál v Hradci, pak v Opočně a Třebechovicích. Dalo mi to hodně. Do fotbalu jsem si přenesl, že se nebojím vlítnout do souboje, i když jsou ostatní větší.

To jste měl vždy na talíři, že?

V žácích přitáhli patnáct lidí z celého kraje, všichni byli větší a rychlejší. Jenže z těch kluků teď nehraje nikdo nic. Myslím, že moje postava je výhoda. Velcí soupeři mě těžko nahánějí.







Z přeboru jste šel rovnou do druholigového Střížkova. Byl to velký skok?

Spadli jsme, ale dostal jsem se do povědomí, doteď z toho čerpám. Pomohlo mi, že jsem dal ve třetím zápase dva góly. Byli tam zkušení kluci, třeba Šenkeřík. Když jsem zkazil na tréninku centr, dali mi to sežrat. To už teď není, že by staří jeli po mladých. Mám to radši, ale to mě otrkalo. Naučil jsem se odolávat tlaku.

Jak jste řešil ekonomické problémy Střížkova?

Já jsem byl v pohodě, protože jsem nebyl žádná zátěž. Mně to vždycky dali jako prvnímu, stačilo sáhnout do peněženky.

Hradec začal sezonu skvěle, pak přišel útlum. Ukázala výhra v Jihlavě, že jste zpět?

Pomalu se začínáme víc a víc sehrávat, stabilizovala se sestava. Fotbalově to vypadalo dobře. Hraju sice zprava, kde nemám tolik balon, ale směrem dopředu mám volnost.

Byl jste blízko přestupu do Jablonce, ale nakonec z něj sešlo. Trápilo vás to?

Rád bych se posunul. Ne, že bych se v tom nimral,ale člověk to v hlavě má.

Povede se to mladému ofenzivnímu hráči už v zimě? Kdo ví…