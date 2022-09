Na hřišti bylo o všem jasno. Klánovice na Chodově vyhrály 6:1, všechny góly padly už v první půli. Fanoušci domácího týmu to nesli těžce. Ani ne tak výsledek, na hřišti to bylo jednostranné. Rudo před očima měli po několika sporných výrocích, které ovšem přímo na trávníku komentovali i domácí hráči a výsledkem toho bylo i vyloučení domácího Hlinky.

Nepochopitelné šílenství začalo až po závěrečném hvizdu. Jak se píše v zápise…

"Při odchodu rozhodčích z hrací plochy byli rozhodčí hrubě uráženi diváky a jeden z diváků se těsně před vstupem do šatny pokusil vstoupit do cesty rozhodčím a hrubě je při tom urážel: "Ty kriple, jak si to pískal?" Po upozornění delegáta, ať odstoupí od rozhodčích, začal křičet směrem k delegátovi: "Ty nevíš kdo já jsem?" Několikrát to zopakoval a na dotaz delegáta, kdo tedy je, odvětil: "Já jsem předseda". Následně před dveřmi kabiny byl delegát fyzicky napaden spolukřičícím divákem, který stál u „předsedy“ a násilně byl vtlačen do kabiny rozhodčích a za ním byly zabouchnuty dveře. Vzhledem k tomu, že pořadatelská služba byla zcela nefuknční a vůbec nebyla přítomna tomuto incidentu, rozhodčí a delegáta chránil náhodně přítomný kolega rozhodčí Císař," píše v zápise o utkání rozhodčí Matyáš Hanzlík.

Co následovalo? Čtení v zápise je jen pro otrlé povahy… Na dveře začal někdo bouchat se slovy, že je hlavní pořadatel a že mu vadí, že je v kabině cizí osoba a že musí kabinu hned opustit. Přitom šlo právě o Císaře, který jako jediný rozhodčí a delegáta chránil. Dále se v zápise píše, že dle fotky na informačním systému FAČR byl osobou opravdu předseda chodovského klubu Miroslava Holinku. Ten rozhodčí při odchodu z šatny vulgárně urážel a hlavní pořadatel sudím sdělil, že bližší branka je uzavřena a že musí druhou, na druhé straně hřiště.

"Cesta k této brance vedla kolem kabin a místní kantýny. Zde nás čekala „ulička“ místních diváků i hráčů. Nejprve mě jeden z diváků kopl do nohy, což jsem ustál, ale když jsem se otočil, dostal jsem nečekaně pěstí do nosu. V téže ruce měl tento, již zřejmě podnapilý divák skleněný půllitr, kterým mě chtěl původně zasáhnout. Následně me polil pivem. Jeden z diváků měl v ruce nůž a výhrůžně s ním manipuloval a koukal se přitom na rozhodčí. Aktéři tohoto incidentu na mě řvali, že mě zabijou, že ví, kde bydlím a podobně," přibližuje počínání slabomyslnějších jedinců rozhodčí.

Hlavní pořadatel oznámil, ať všichni rychle mažou pryč, že jsou schopní je zabít. Mimo areál si sundal označení pořadatele a začal vyhrožovat napadením delegátovi a všem neustále strkal do zad. "Když jsme se dostali k našim autům, všimli jsme si, že hlavní branka byla celou dobu normálně otevřená a šlo jen o jakousi past od hlavního pořadatele. Ten to poté ještě potvrdil, když ironicky pronesl: "Jo, hele, ona byla odemčená." Celý tento lynč si natáčelo zhruba pět diváků, což dle mého názoru potvzuje, že tento incident byl plánovaný," ukončuje své vyjádření v zápise.

Čas od času během fotbalu nějaká ta facka padne. Nemělo by se to, ale prostě se to někdy stane. Jsou-li ovšem tato potvrzení pravdivá, jde o případ, který by měl být potrestán největším možným postihem.

Článek vznikl zcela podle oficiálního zápisu o utkání, vyjádření Chodova k dispozici není. O všem rozhodne až disciplinárka.