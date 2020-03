Deníku informaci o přerušení soutěží do konce března potvrdil předseda komise Pavel Nezval.

Moravskoslezská fotbalová liga už má v jarní části za sebou jedno odehrané kolo. Další přidá nejdříve v dubnu. Po jednání, které řídící komise svolala, se kluby jednohlasně neshodly, a tak nakonec orgán rozhodl sám.

„Komise navrhla dvě možnosti pokračování. Buď podobně jako první a druhá liga v omezeném režimu se 100 účastníky, nebo odložení do konce března,“ řekl Nezval.

„Hlasování vyšlo zhruba půl na půl. Proto jsme nakonec rozhodli o odložení sami. Fotbal se má hrát pro fanoušky. K rozhodnutí nás k tomu i situace, kdy města klubům uzavírají stadiony. Soutěž by byla neregulérní. Termínů není mnoho, ale jsme připraveni hrát případně do konce června, pokud by to situace vyžadovala. Euro nás na rozdíl od ligy nelimituje,“ řekl Nezval.

Reakce na sebe nenechaly čekat. Spíše se ozvali ti, kteří verdikt kvitují. „Zdraví všech je na prvním místě, navíc fotbal se má hrát pro fanoušky. Nikoho situace netěší, ale v současné chvíli to cítíme jako nezbytnost,“ řekl Josef Ondroušek, funkcionář divizních Nových Sadů.

Mládežnické soutěže komise pozastavila do doby, než se děti opět vrátí do školních lavic, tedy než pominou opatření, která stanovila Bezpečnostní rada státu.

Co bude s krajskými a okresními soutěžemi se rozhodne pravděpodobně v následujících dnech. První jarní kola většiny z nich jsou naplánována na 21. a 22. března.