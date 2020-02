„Mám jen ty nejhezčí vzpomínky,“ usmívá se mladý talent. „Ohromně jsme si zápasy užívali a bavilo nás to.“

Adam se zúčastnil turnaje hned se dvěma mužstvy. Nejprve se svými spolužáky reprezentoval základní školu v místě jeho tehdejšího bydliště, kterým byla středočeská obec Vrané nad Vltavou. „To jsme se dostali maximálně do krajského kola,“ vzpomíná na dobu, kdy začal dojíždět do školy do Prahy.

„Abych to měl blíže na tréninky, přešel jsem na Základní školu Marjánka, která spolupracovala se Spartou. Hned mi bylo jasné, že bych se v McDonald's Cupu mohl dostat o hodně dál a třeba ho celý vyhrát. A to se nám nakonec podařilo,“ vypráví.

Stejně jako v profesionální nejvyšší soutěži dospělých fotbalistů, tak i v rámci McDonald's Cupu panuje v rámci Prahy největší rivalita mezi Spartou a Slavií. „Je to tak, pokaždé jsme zápas proti Základní škole Eden brali prestižně, stejně jako oni,“ usmívá se.

Spolupráce s ligovými kluby

V pozdějších fázích tohoto turnaje už nastupují školní týmy, které většinou úzce spolupracují s ligovými kluby. „Když jsme hráli velké finále v Uherském Hradišti, tak jsme koukali, že se vlastně ze všemi známe ze hřiště. Plzeň, Olomouc, Ostrava, všechno týmy plné fotbalistů. I tím je pak ta rivalita a odhodlání vyhrát ještě větší,“ míní.

Adam je momentálně s A týmem Sparty na soustředění ve španělské Marbelle. Nastoupil za ni už ke dvěma přípravným zápasům a v tom prvním proti Českým Budějovicím dokonce s kapitánskou páskou. Sparťanské áčko je pochopitelně jeho velikou motivací. „Mým cílem je se do něj probojovat a bylo by krásné na jaře nastoupit do prvoligového zápasu,“ přeje si Adam Karabec.

Tohle jméno si zapamatujte. Má výborné předpoklady k tomu, aby jednou na Letné zářil.