Budoucnost českého ženského fotbalu. Čtveřice hráček, které nastupují v nejvyšší ligové soutěži, dvě z nich dokonce ve velmi mladém věku. Všechny čtyři spojuje jedna věc. Reprezentovaly své školy v McDonald's Cupu. Tereza Kožárová, dvojčata Aneta a Nela Sovákovy a Tereza Prokůpková.

McDonald's Cup. Budoucnost českého ženského fotbalu. | Video: McDonald's Cup

Tereza Kožárová, útočnice pražské Slavie. Juniorská i seniorská reprezentantka. Hráčka, která dokázala v ženské Lize mistrů vstřelit hattrick. Také ona, když začínala s fotbalem, se účastnila McDonald's Cupu. "Reprezentovala jsem základní školu Březiny. McDonald's Cup pro mě znamenal to, že jsme hráli proti nejlepším týmům v okrese a potom i v oblasti a mohlo se postupovat dál. Brali jsme to velmi prestižně a je to i tom, že se člověk může ukázat a někdo si ho může všimnout," vzpomíná na své začátky Tereza Kožárová.