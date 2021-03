Řepka je jednou z tváří projektu Fotbalové revoluce, která si dala za cíl očistit český fotbal.

Vítězství v Teplicích je tedy pro reformátory jednou z prvních vlaštovek. “Věřím, že naše iniciativa společně s kluby v dalších okresech přinese novou šanci pro český fotbal," tvrdí zkušený funkcionář, který je uznávaný i na mezinárodním poli.

Zajímavost? Valná hromada s následným hlasováním se uskutečnila online.

Podle Řepky, který byl jediným kandidátem, vše proběhlo v naprostém pořádku. Nový výkonný výbor OFS Teplice bude mít sedm členů, pět z nich už pracovalo na okresním svazu pod Hrdličkou. "Na Teplicku to ti lidé dělají dobře," glosuje zkušený funkcionář.

Okresní valné hromady se mají konat do 15. dubna, poté budou na řadě krajské valné hromady. Tady už bude mít Řepka silné "proberbrovské" kandidáty.

Prohlášení Rudolfa Řepky na Facebooku



Děkuji za podporu na volební Valné hromadě OFS Teplice a to všem klubům - 1. FC Dubí, FK Duchcov, FK Kostomlaty pod Milešovkou, FK Novosedlice, FK Rtyně nad Bílinou, FK Teplice - fotbal, spolek, FK Teplice a.s., FK Hrobčice, FK Soběchleby, FK Bílina, FK Hostomice, FK Krupka, FK TJ Lahošť, Proboštov, SK Baník Modlany, SK Junior Teplice, SK Viktorie Ledvice, SK Dubí, TJ Sokol Háj, TJ Sokol Košťany, TJ Hrob, TJ Krupka, TJ Oldřichov, TJ Slovan Sobědruhy, TJ Sokol Bořislav, TJ Sokol Kladruby, TJ Sokol Unčín, TJ Baník Ohníč, TJ Baník Osek, TJ Hvězda Trnovany, TJ Sokol Srbice, TJ Sokol Suché, ale také TJ Baník Zabrušany, který se nemohl zúčastnit. Zároveň gratuluji mým kolegům, kteří také získali podporu klubů a byli zvoleni do Výkonného výboru OFS Teplice pánům Karlovi Milcovi, Honzovi Smržovi, Davidu Köstlovi, Lukáši Váňovi a Daliboru Matoušovi. Gratuluji také zvoleným členkám Revizní komise OFS Teplice Martině Oliveriusové a Pavle Šiklové a členu Václavu Malcovi. Těším se na konstruktivní spolupráci!