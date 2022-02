Jak často si chodíte zahrát hokej?

Chodíme si zahrát třikrát v týdnu. Když začal covid, tak jsme neměli co dělat. Jediná správná věc, jak bojovat s covidem, je podle mě být zdravý a zůstat fit. Proto jsme chodili hrát hokej. Pomáhalo nám to přežít tu neaktivní dobu. Já ale odmala hrál v létě fotbal a v zimě hokej. Měl jsem kliku, že jsme na vesnici měli kluziště s přírodním ledem. Od té doby mám rád hokej. Spolu s fotbalem jsou to dva největší sporty u nás a jsem rád, že jsem si mohl zkusit oba.

Byla někdy šance, že by z vás byl hokejista a ne fotbalista?

Ne, já jsem vždycky byl malý střízlík, neměl jsem na to sílu. Hokej jsem měl rád, protože jsme vždycky měli skvělé hokejisty. Bavilo mě fandit nároďáku na olympiádách a mistrovstvích světa. Vždycky jsem ale věděl, že ve fotbale mám větší šanci a že mi to tam jde lépe. Na hokej jsem neměl fyzické předpoklady.

Chodíte si zahrát v krásných dresech Edmonton Oilers. Proč jste si vybrali právě tenhle tým NHL?

Líbí se nám Connor McDavid. Na jeho počet jsme si všichni dali jmenovky McŠmicer, McPoborský, McBerger nebo McBaroš. Všichni jsme Mc a máme dresy Edmontonu. McDavid je fantastický hráč, takže jsme vymysleli tenhle nápad.

Jaký máte vztah k českému hokeji? Chodíte se dívat třeba na extraligu?

Když jsem začínal ve Slavii, tak hokejová Slavia nehrála nejvyšší soutěž. Chodil jsem teda na Spartu, kde jsem si udělal kamarády jako Jirku Zelenku, Frantu Kučeru, Jardu Hlinku nebo Patrika Martince. Chodil jsem na ně koukat a když to Slavia dala dohromady, tak jsem chodil koukat na ni. Hrál tam Jarda Bednář, Vláďa Růžička nebo Roman Červenka. Teď je to těžké. Slavia je zpátky v první lize a když jdu na Spartu, tak si ze mě lidi spíš utahují, proč nechodím na Slavii. Je to pro mě trošku nepříjemné. Radši kvůli těm řečem už na Spartu nechodím. Dívám se už jenom v televizi.

Přejděme ale k tomu, co je vám bližší. Fotbalovou Slavii čeká ve čtvrtek odveta Evropské konferenční ligy. Jak tipujete, že si povede?

Kluci si přivezli výborný výsledek, který dává velké šance do odvety. Zvládli to tam dobře, i když sestava byla trochu divoká. Ivan Schranz hrál na beku a celkově jsem nevěděl, co od toho můžu očekávat. Nakonec to zvládli skvěle, dali tři góly venku. Hlavně ale přivezli vítězství. Věřím, že se dobře připraví a nepropásnou šanci jít do dalšího kola. Důležitá bude i velká podpora diváků. Bez nich je sport úplně jiný. Motivace ukázat se před lidmi je daleko větší, než když hrajete před prázdnými tribunami.

Co říkáte na situaci v domácí lize? Čelo tabulky je opravdu hodně vyrovnané.

Tahle situace je pro fanoušky lepší, než kdyby některý tým měl velký náskok. Pro samotné aktéry je to o nervech. Je tam velký tlak a každá chyba se bude počítat. Pro fanoušky je to skvělé, má to napětí a liga je i sledovanější. Hráči, trenéři, vedení klubu a funkcionáři ale budou pod daleko větším tlakem. Doufám, že zůstane jen u fotbalu a ne u něčeho jiného.

Národní tým bude za měsíc bojovat o mistrovství světa. Jak tam vidíte šance českého výběru?

Jak to poslední dobou sleduju, je strašně důležité, aby všichni byli zdraví. To se zatím moc nedaří. Vláďa Coufal je zraněný, Patrick Schick má problémy s lýtkem… V reprezentaci nemáme tak široký kádr. Jakmile se nám dva tři klíčoví hráči zraní, tak je těžké to nahradit. Šance na postup nám potom klesají. Budu klukům držet palce, aby se dali dohromady. Bez toho moc šancí mít nebudeme. Švédové mají navíc silný tým a hrají doma. Určitě budou v lehké výhodě, ale na druhou stranu nám pozice outsiderů může sedět. Když podáme zodpovědný a poctivý výkon a kluci tam nechají všechno, tak mi ani nebude vadit, když se třeba prohraje. Musí tam nechat všechno, aby mohli odejít se vztyčenou hlavou.