/ROZHOVOR/ Chrudimský obránce Jakub Krčál neproměnil v závěru duelu s Varnsdorfem pokutový kop, čímž zcela pokazil osobní dojem a zmařil naději nováčka na bodový zisk. Východočeský celek totiž prohrál 0:1 a se sedmi body z osmi zápasů klesl na třinácté místo tabulky.

Fotbalová FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA: MFK Chrudim - FK Varnsdorf. | Foto: Karel Dvořák

Chrudim doma opět nechala soupeři body, vás si dovoluji řadit k pilířům chrudimského výkonu. Jaký to byl zápas?

Bylo to nešťastné, smolné utkání. Sám ze sebe jsem neměl špatný pocit, jenže dva nepovedené momenty všechno zhatily. Bohužel byly natolik zásadní, že jsem jimi sám negativně rozhodl celý zápas.

Můžete popsat, o co přesně šlo?

Jediná inkasovaná branka na konci první půle. Centr ze strany letěl na mě, šel jsem do souboje s hráčem. Míč jsem měl na kopačce, jenže mi sklouzl a po jeho teči skončil v brance. Věřil jsem si a dopadlo to špatně.

Druhým momentem myslíte neproměněný pokutový kop v nastaveném čase, předpokládám..

Ano, a taky jsem si na ní věřil. Neměl jsem vůbec žádné nervy. Bohužel brankář vystihl stranu a chytil jí.

Vy jste kopal penaltu i před týdnem v Táboře. Jak jste před samotným kopem uvažoval? Bral jste v úvahu, že jí brankář zřejmě viděl?

Kopnul jsem jí naprosto stejně, jen s jiným výsledkem. Je to těžké. Je to psychologická hra. Brankář mohl tušit, že jí kopnu na stejnou stranu, zároveň si mohl myslet, že už kvůli tomu svůj záměr změním. Je to loterie.

Je ve hře Chrudimi oproti posledním zápasům vidět zlepšení?

Rozhodně lépe bráníme. Řekl bych, že daleko více týmově než předtím. Dostupujeme se jeden za druhého a je to ihned poznat. Myslím si, že obrana předvedla ve druhém zápase po sobě kvalitní výkon, Varnsdorfu jsme opět mnoho nepovolili. Stejně náš výkon k ničemu nestačil.

Petr Dejnožka