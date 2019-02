Fotbalisté Dynama v televizním šlágru 12. kola II. ligy vyhráli v pátek večer pod reflektory doma s Hradcem Králové 3:1 a minimálně až do nedělního poledne se vyšvihli do čela tabulky.

„Mám radost, že jsme navázali na bodový zisk ze Sokolova a uhráli všechny tři body,“ zářil po vítězném zápase trenér David Horejš, když odpovídal na tiskovce na dotazy novinářů.

Střetly se dva týmy, které patří k aspirantům na postup do první ligy. Odpovídala tomu dle vašeho názoru i úroveň utkání?

Musím říct, že se z obou stran hrálo velice kvalitní utkání, v němž jsme byli mimořádně produktivní a dokázali jsme potrestat chyby soupeře a dali jsme tři krásné góly. Jistě, byly tam i pasáže, kdy Hradec měl více ze hry, ale není divu, Hradec i tady potvrdil, jak silné a zkušené mužstvo má. Tím víc mě těší, jakým způsobem jsme zápas zvládli. Kluci to odmakali a ty tři góly byly pro ně odměnou. Hradec přitom za předešlých jedenáct kol dostal jen pět branek, teď tady dostal hned tři. Z naší strany tudíž velká spokojenost a zcela zasloužené vítězství.



Hradci chyběli někteří klíčoví hráči. S tím jste ve svých taktických plánech počítali?

Samozřejmě, že jsme věděli, že se vykartoval da Silva a že je zraněn Vlkanova. Dle mého názoru ale i tady bylo vidět, že Hradec má kvalitní a dostatečně široký hráčský kádr. Nicméně třeba Vlkanova jim zřejmě chyběl, je to rozdílový hráč, my ale s absencí některých hráčů soupeře počítali a myslím, že jsme se do sestavy i trefili. Důležité bylo, že to, co jsme si řekli, kluci do puntíku splnili, soupeře donutili k chybám a ty chyby jsme potrestali.



Všechny tři góly dal Ledecký z centrů Jiřího Kladrubského, přičemž stejně jako ten první oba dali i v minulých utkáních. Vypadá to, že spolu mohou hrát naslepo…

Jsou určité věci, které na trénincích pilujeme. Na něčem tu hru máme založenou. Ale dneska, co si budeme povídat, produktivita obou hráčů byla nevídaná. Navíc David Ledecký mohl na konci ještě přidat i čtvrtou branku. Ale ta akce s Jirkou Kladrubským při prvním gólu byla opravdu ukázková.

V půli jste vedli 2:1, přesto jste střídali Grajciara. Šlo o zdravotní důvody?

Ač jsme vedli, v prostředku hřiště jsme měli problémy a chtěli jsme to oživit. Grajcimu zápas úplně nevyšel, tak jsme se rozhodli poslat za něj Patrika Čavoše, jenž na tom je pohybově líp, a Filipa Havelku jsme posunuli výš. Řekl bych, že se to povedlo. Že šel Grajci dolů, nic neznamená, jsem rád, že ta konkurence tu je a že je kam sáhnout.



Střetly se dva silné týmy, co dle vašeho názoru rozhodlo?

Byl to i taktická bitva a jsem rád, že jsme v ní uspěli. Chtěli jsme hrát z dobrého bloku, abychom hosty středem hřiště nepouštěli do šancí a sami jsme se do šancí mohli dostávat po stranách.



A od lajny šly i všechny tři gólové nahrávky…

Chceme od stoperů i krajních obránců, aby byli konstruktivní. A pokud jde o Jirku Kladrubského, ten už má na kontě dva góly a osm asistencí. Prostě má formu, a to nás těší.