„Neporazit Příbram je pro nás obrovská výstraha,“ ví dobře kouč Fastavu Bohumil Páník.

Porážku bere jako obrovské ponaučení, pořádný políček.

Vždyť Středočeši v letošní sezoně zvítězili jen třikrát, z toho dvakrát vzali všechny body právě ševcům.

Páník měl stejně jako loni v prosinci u Litavky oprávněné výhrady nejen k mizernému výkonu, ale i k samotnému přístupu.

„Na hřišti musí být deset bojovníků v poli a jeden gólman. Ne fotbalisté, kteří si jdou jenom zahrát fotbal,“ prohlásil natvrdo. „Každý z nich do toho musí dát všechno a hrát taky srdcem. Nikdo nemůže spoléhat jenom na fotbalové umění a myslet si, že když ligu hraje několik let, tak automaticky má nárok na vítězství,“ pokračoval rozladěný kouč.

Úplně všechny svěřence ale nezatracoval. Našel mezi nimi i borce, jenž se snažili, rvali se. „Chtěli jsme soupeře přehrát fotbalovostí, proto tam nastoupili techničtější hráči. Bohužel ani hernost nebyla taková, abychom Příbram překvapili a byli schopní něco vymyslet,“ posteskl si.

Ševci se trápili od začátku do konce. Protivníka přimáčkli až v závěru, když po Pilíkově penaltě tekli 0:1, vyloženou loženku ale neměli.

Šance na vyrovnání nebyla žádná. „Je to alarmující, bohužel jsme se neprosadili přes hostující stopery,“ vydechl zklamaně.

V úvodu střetnutí zahrozil pouze Jawo, po nesmyslném rohu pak zabředla hra Fastavu do bídy. Moravané se zvedli až po vystřídání. Náhradníci sice výkon domácího mužstva nepatrně oživili, celkově to ale bylo málo. Bojovní Středočeši si těsný náskok poctivou bojovností uhájili.

„Mysleli jsme si, že navážeme na výkon z Plzně, spousta věcí byla ale špatně,“ láteřil Páník. „Soupeř měl nahoře rychlé hráče, kteří nám dělali problémy. Vzadu hrál jednoduše, proti dvěma řízným stoperům jsme se nedokázali prosadit. Chtěli jsme hrozit centrovanými míči, ty ale nebyly dost kvalitní,“ povzdechl si.

Celku od Litavky ani nevadilo, že na Moravu dorazili s výrazně omlazeným týmem. Hned pět hráčů ze základní sestavy nemá na svém kontě ještě ani deset ligových startů.

Zatímco hosté, kteří v nejvyšší soutěži vyhráli po patnácti zápasech a poprvé od prosince, kdy doma zdolali právě Zlín 1:0, přiživili šanci na udržení ve FORTUNA:LIZE, ševci padli počtvrté za sebou. „Určitě nejsem klidný,“ přiznává čtyřiašedesátiletý kouč. „Neporazit doma poslední mužstvo to je alarm. Pokud si to hráči neuvědomují, tak je na to musíme důrazně upozornit,“ přidává důrazně.

Ševci se pokusí víkendový nezdar odčinit už ve středu v Edenu, kde se postaví vedoucí pražské Slavii. „Pro hráče to bude motivace. Ti, kteří tam půjdou, se budou chtít rehabilitovat. Ti, co toho s Příbramí odehráli méně, v závěru soupeře přitiskli, ukázali alespoň nějaký výkon,“ všímal si Janetzkého, Čanturišviliho, Vraštila či Dramého.

Kompletní mančaft pak hned po nedělním zpackaném duelu zůstal na ploše a trénoval. „To bylo

plánované, protože hrajeme už ve středu. Někteří trénují, další vyběhávají únavu,“ vysvětluje Páník. Pokračovat se bude v pondělí ráno. „Chceme proti Slavii, která hrála taky v neděli, nastoupit jakž takž připravení,“ dodal.