„Byl to silný zážitek. Atlético přitom proti nám mělo zaplněný stadion asi jenom ze třetiny,“ zasní se Bača po více než 16 letech.

Současný útočník Velkého Ořechova má v záloze ještě jeden velký moment.

„Když na plac šel Torres (Fernando Torres – pozn.red.), tak fanoušci při střídání začali skandovat jeho jméno, což bylo docela ohlušující,“ usmívá se při památném momentu směrem ke Španělovi, který kromě Atlética Madrid zanechal výraznou stopu také během britského angažmá v Liverpoolu.

Martin Bača vinou vleklých zdravotních problémů se zády, které ho limitovaly také v osobním životě, profesionální kariéru ukončil před sedmi a půl lety. V pouhých 27 letech.

„Momentálně si to hlídám, udržuji se. Posilováním. Rozdíl ve fyzické zátěži je nepopsatelný. Záda dostávají zabrat na tvrdých hřištích, plotýnka mě občas ještě trápí. Jinak už mám spíše typické úrazy z fotbalu,“ poukazuje Bača na menší zranění, která neodmyslitelně patří k tomuto sportu.

Většinu profesionální kariéry strávil ve Zlíně, na prvoligové úrovni jeho bilance činí 109 zápasů/11 branek.

„Na toto působení vzpomínám čím dál tím více. Jsem skutečně rád, že jsem si tam mohl zahrát. Určitým způsobem mi to angažmá chybí, takže se Zlín alespoň snažím sledovat v televizi,“ přiznává Martin Bača, který by jednou rád pomáhal klubu, například jako trenér mládeže.

„Baví mě práce s dětmi, trenér to však má časově náročnější než hráč, takže bych to viděl spíše do budoucna. Už mám také licenci C, kterou jsem skládal s trenérem Pavlem Koplem. Jsem taková záloha, abychom případně měli jednoho oficiálního trenéra," uvádí bývalý hráč Vysočiny Jihlava nebo Luhačovic.

Odchovanec Uherského Brodu si rovněž vyzkoušel také angažmá za hranicemi – na jaře 2008 nastupoval ve slovenské Nitře.

„Tady se mi líbilo hodně. Byl tam také Tomáš Janíček, trénoval nás Pavel Hapal, pod kterým jsem hrál ve Zlíně. Sešla se tam výborná parta, ke všemu jsme skončili třetí,“ připomíná vydařený ročník, ve kterém Nitru předčily pouze Artmedia Petržalka a MŠK Žilina.

Bača ve 13 zápasech slovenské nejvyšší vstřelil 3 branky, hostování však nebylo přeměněno v trvalý přestup.

„Do Nitry jsem především šel, abych se rozehrál. Ačkoliv jsem byl spokojený, tak poté přišlo hodně změnu. Ke všemu pro mě byla priorita, abych se prosadil ve Zlíně, což se mi docela i podařilo. Z fotbalového hlediska je to však už pouze historie.“

Co minulostí rozhodně není, je angažmá 35letého borce ve Velkém Ořechově, kde působí od roku 2016.

„Jsem místní, bydlím tady. Kluky znám velmi dobře, jsme malá dědina. Chtěl jsem jim pomoci,“ odůvodnil svůj příchod do současného klubu.

Velký Ořechov od letošní sezony poprvé v historii hraje krajskou soutěž – po odřeknutí Újezdu, Slopné a Mladcové nastupuje v I. B třídě ve skupině C.

„Na začátku to bylo hodně seznamovací. Někdy máme výpadky, ve Staráku (Staré Město – pozn. red.) jsme například dostali šest branek, mladí nás prostě uběhali. Občas dostáváme laciné branky,“ zmiňuje záležitosti, na kterých je potřeba ještě zapracovat.

„Na druhou stranu na nás chodí hodně lidí, kteří fotbal dříve tolik nesledovali. Nečekali jsme nic závratného, relativně jsme však spokojeni,“ těší útočníka momentálně 10. týmu I. B třídy.

Jako nejlepší zápas dosavadního ročníku hodnotí ten proti Ořechovu.

„Docela se nám i povedl. Prohrávali jsme 0:3, poté otočili na 4:3. Smolně jsme však padli,“ vrací se autor dvou branek v zápase k porážce 4:5. Klíčové okamžik se udály v 82. a 83. minutě, kdy hosté zvrátili duel na svoji stranu.

Martin Bača ve Velkém Ořechově nevykonává pouze roli útočníka, ale také předsedy.

„Bohužel mě zvolili,“ směje se. „Pochopitelně z toho plynou povinnosti jako jsou provoz a organizace klubu. S postupem času se dostavila řada změn, například jsme museli upravit prostor mezi střídačkami, ještě budou potřeba změnit rozměry hřiště,“ mluví o potřebných záležitostech.

Stejně jako další osoby z fotbalového prostředí, tak rovněž Martin Bača neunikl zprávám o kauze okolo Romana Berbra, který byl obviněný z korupčních praktik.

„Trochu jsem to sledoval. Osobní zkušenost s ovlivňováním zápasů však nemám. Jsem rád, že se to snad pročistilo a policie zasáhla. Bylo by dobré, kdyby se vedení fotbalu chopili lidé jako Šmicer (Vladimír Šmicer – pozn. red) a další bývalí výborní fotbalisté,“ dodává Bača.