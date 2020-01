Důrazný zadák kamarády rozhodně šetřit nebude. „To rozhodně nehrozí,“ usmívá se poctivý stoper, který do souboje s bývalým klubem půjde naplno. Ale před a i po utkání všechny rád pozdraví.

„Jak už jsem říkal dříve, rád na podzim v Brně vzpomínám. Byl to hezký půlrok. Proto se těším až uvidím kluky, trenéry. Třeba dorazí i lidé z vedení,“ přeje si.

Úspěšná parta se ale po několika měsících rozpadla. Čermák s Hladík zamířili do Zbrojovky, kam výměnou za gólmana Halouska putoval i Šustr. Kromě Bača se do mateřského oddílu vrátil také stoper Slovácka Suchý. Brněnský celek tak v zimě zkouší hned osm nových fotbalistů.

„Je pravda, že se tým hodně pozměnil. Některé kluky ani nepoznám,“ ví Bačo.

Po návratu do Baťova města se ale soustředí hlavně na Zlín. Pod dohledem kondičního kouče Michala Molka polyká tvrdé dávky a skoro denně absolvuje několik kilometrů. „Zatím to snáším v pohodě. Myslím ale, že to nejhorší už se blíží ke konci, hlavně to zvládnout ve zdraví,“ přeje si rodák z Brumova.

Hodně běhání a posilování

I když trenér Kameník zařadil do přípravy některé novinky, jako je třeba běhání na atletickém ovále, třiadvacetiletý fotbalista výrazné změny nezaznamenal. „Všechny zimní přípravy jsou takřka stejné. Jsou náročné, hodně o běhání, posilování. Tím ale, že chodíme na atletický ovál, je to lepší. Běháme po kvalitním povrchu. Tělo tolik netrpí,“ pochvaluje si.

Ševci zatím v zimě sehráli dva přípravné zápasy. Po úvodní remíze s Trnavou 1:1 zdolali Sereď 2:1. Bačo dostal šanci v obou duelech a hlavně na Vršavě rozhodně nezklamal. „Snažím se ukázat, že mi hostování v Líšni něco dalo a pomohlo mi. Věřím, že jsem se vrátil do Zlína jako lepší hráč,“ prohlásil.

Konkurence se nebojí. I když vedení v posledních dnech doplňuje tým, poctivý zadák věří, že má na to, aby se pro jarní část sezony udržel v kádru dvanáctého týmu FORTUNA:LIGY. „Budu rád, když ve Zlíně zůstanu a ukážu, že mi hostování pomohlo,“ říká.

Pokud to nedopadne a bude muset zase na hostování, zvládne to a bude na sobě dál makat. „Jsem připravený na všechno,“ tvrdí s úsměvem.

Pomoct mu může trenér Kameník, který urostlého obránce zná z předchozího působení ve Fastavu. „Ve Zlíně je delší dobu. Byl tady už za pana Páníka, kdy jsem v áčku začínal. Zná mě,“ připomíná.

Spolupráci se sedmatřicetiletým koučem si pochvaluje. „Jsem rád, že je tady trenér, kterého znám. Jsem rád, že mu vedení i nadále věří, protože je mladý, a to se v českém fotbale nevidí. Podle mě je to správná cesta,“ dodává.