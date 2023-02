„Ale i z toho byl gól, takže mě to mrzí o trošku méně,“ připomíná s úsměvem pětadvacetiletý forvard.

Bývalý hráč Nitry a Žiliny, který ve Zlíně hostuje z polské Cracovie, byl důležitou postavou Vrbova týmu. Po záchranářském duelu sklízel chválu, přijímal gratulace.

„Nechci hodnotit svůj výkon, ale cítil jsem se dobře,“ poznamenal sympatický fotbalista. „Vím s jakými úkoly mě trenér poslal na hřiště. Znám své silné stránky a snažím se dělat to, co mi jede nejlépe,“ říká skromně.

Motat se měl hlavně v pokutovém území soupeře. V šestnáctce si měl hledat volnou pozici, nejen odražené míče, což se mu hlavně v první půli dařilo.

Balajova chvíle přišla hned v 5. minutě, kdy dorazil míč do sítě po centru Bartošáka a hlavičce Janetzkého do tyče. „Snažil jsem se balon dobře trefit. Jsem rád, že skončil v síti,“ radoval se po první trefě v novém působišti.

Slovenský útočník dorovnal Kozáka, který Zlínu po vyloučení v Jablonci scházel. „Libor ligu zná, odehrál v ní spoustu zápasů. Já jsem tu nový. I když jazyková bariéra není a už se tady cítím lépe, potřeboval jsem se sžít se soutěží, s klubem, s týmem, s kluky,“ líčí.

„Neřešil jsem, v kolikátém zápase nastoupím od začátku. I když jdu na hřiště z lavičky, snažím se odevzdat týmu sto procent,“ přidává.

Trenér Vrba má první výhru. Ševci zdolali Teplice, rozhodl skvělý začátek

Nejen Balajova pracovitost na hrotu přinesla Zlínu první triumf pod trenérem Vrbou.

„Hlavní je, že jsme zápas dotáhli do tříbodového konce. Start v základu je plus a ten gól je třešnička na dortu. Důležité vítězství, ale už se díváme na další zápas,“ uvedl.

Ševcům proti Teplicím skvěle vyšel začátek, v 17. minutě vedli 2:0 a zápas v klidu kontrolovali. „První poločas byl z naší strany dobrý,“ přikyvuje Balaj. „Měli jsme tlak i více brankových situací. Škoda, že jsme některé z nich nedotáhli, mohli jsme si vytvořit lepší výchozí pozici do druhé půle,“ lituje neproměněných příležitostí.

Po hodině hry navíc mladý Vachoušek potrestal hrubku mazáka Procházky a skláři byli zpátky ve hře o body. „Škoda inkasované branky. Po ní jsme se báli o výsledek,“ přiznává.

Po vystřídání trpěl, nakonec mohl se spoluhráči juchat a slavit. „Byly to nervy, ale kluci to odbojovali. Jsme šťastní,“ vyznal se.

V šatně ševců byl po utkání pořádný randál. Vždyť Zlíňané zvítězili poprvé od 16. října 2022, kdy doma zdolali Liberec. Teď si poradili s dalším severočeským rivalem. „Užili jme si to, dnes to bylo o to sladší,“ pronesl.

Od pondělí se ale chystají na další důležitou bitvu. I na novém stadionu v Pardubicích půjde o hodně. „Nemůžeme se uspokojit. Před námi jsou těžké zápasy, které musíme rovněž zvládnout, uvědomuje si. „Začali jsme nějakou šňůru, tak snad bude pokračovat co nejdéle,“ přeje si závěrem.