„Je to podle mého oblíbeného hráče Maria Balotelliho, který jej měl při angažmá v Manchesteru City. Snad se mu svými výkony na hřišti v té jeho největší slávě alespoň trochu přiblížím a nebudou žádné přešlapy,“ říká s úsměvem.

Pětadvacetiletý forvard přišel do Zlína z polské Cracovie Krakov, na Moravě bude na jaře hostovat.

„Bylo to hodně rychlé, ale někdy je lepší hned bouchnout do stolu, než dlouho vyčkávat,“ má jasno.

I když měl více nabídek a mohl si vybírat, nakonec se rozhodl pro angažmá ve Zlíně.

Předposlední tým české ligy upřednostnil i před návratem na rodné Slovensko.

„Zlín přesně věděl, co chce a já jsem cítil, že potřebuji změnu, proto se to i tak rychle dohodlo. Jsem rád, že už to mám za sebou a jsem s novým týmem,“ oddechl si po příletu na Maltu, kde se ševci připravují na druhou část sezony.

Balaj svůj krok v kariéře konzultoval také s Jakubem Jugasem.

Bývalý zlínský kapitán totiž s vysokým forvardem nastupoval právě v Cracovii, mají k sobě poměrně blízko. „Hodně věcí jsem s ním komunikoval, řešil. Patří mezi nejbližší lidi z předcházejícího angažmá. Stále mluvil o lidech, klubu, klucích v kabině, prostředí, že je všechno super. Myslím, že mě čekají jen pěkné a pozitivní věci. Jsem člověk, který se dokáže přizpůsobit,“ tvrdí o sobě. Jugas dokonce nabídl posile FC Trinity svůj otrokovický byt. „Je to pravda,“ přiznává.

I když bývalý útočník v Česku nikdy nepůsobil a žádného hráče Zlína do pátečního příletu neznal, do úplně neznámého prostředí nejde. „Přece jenom mám nějaký přehled o české lize, kde hraje spousta kamarádů. V týmu jsou dva Slováci, kteří mi snad s adaptací pomohou,“ věří.

Ševcům chce svými brankami, asistencemi a výkony pomoct nejen k dobrým výsledkům, ale především k záchraně v nejvyšší soutěži.

„Chci pomoct klubu i sobě, aby to fungovalo a všechno bylo fajn,“ přeje si a těší se na spolupráci s trenérem Vrbou.

Známý kouč byl také jedním z důvodů, proč si Balaj ševce vybral. „Osobně se s ním ještě neznám, ale už jsme si telefonovali. Měl jsem z toho hovoru velmi dobrý pocit. Fakt se těším na spolupráci s takovou osobností. V kariéře toho hodně dokázal, mé rozhodování bylo i díky němu jednodušší,“ tvrdí.

V Polsku štěstí na takové trenéry neměl.

Působení v Cracovii jej však zocelilo, i přes nevydařené angažmá se cítí psychicky i mentálně silnější.

Vysoký 192 centimetrů útočník má za sebou zajímavou kariéru.

Nitře v sezoně 2016/2017 dvaceti brankami pomohl k postupu do první slovenské ligy.

Pak působil v Žilině, odkud zamířil do Zlatých Moravců, kde herně i střelecky ožil, v osmadvaceti duelech zaznamenal šestnáct branek a vysloužil si přestup do Polska.

„Ve Zlatých Moravcích jsem prožil nejlepší období kariéry. Klub bych svojí velikostí a zázemím přirovnal právě ke Zlínu, kde je rovněž rodinné prostředí. Co jsem měl zatím možnost poznat, lidí jsou milí, fajn. Každý se mi snaží pomoct. Když to bude fungovat jako v Moravcích, tak to bude super,“ uvedl.

Horší období však přišlo po přestupu do Cracovie, kde se potýkal se zraněným i s nedůvěrou trenéra.

Na podzim v Estraklase odehrál jen šest duelů, ani jednou nehrál od začátku. Z pozice střídajícího hráče se bývalý mládežnický reprezentant Slovenska ani jednou netrefil.

Vedení Zlína však Balajovi věří, společně s Kozákem by měl zvýšit konkurenci na hrotu a pomoct ševcům udržet první ligu.

Obě posily v pátek dorazily za novými parťáky na Maltu. Po obědě se seznámily s trenérem i dalšími členy realizačního týmu, pak absolvovaly svůj první trénink a před večeří si plnily mediální povinnosti.

Obvyklé kolečko mají oba borci za sebou, teď se mohou soustředit na svoji práci, na střílení gólů.