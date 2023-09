První zápas proti Ostravě, odkud do Zlína dorazil, si užil již na jaře, kdy ševci ve skupině o udržení přemohli Baník 2:1 a odrazili se k záchraně. Nadcházející sobotní ligové utkání proti bývalému klubu Rudolf Reiter už tolik neprožívá.

Fotbalista Zlína Rudolf Reiter dobře ví, že ševci po debaklu s Plzní potřebují bodovat, chytnout se. | Foto: FC Zlín

„Kdybychom měli o deset bodů víc, tak bych to vnímal jinak, ale jsme ve složité situaci a je mi úplně jedno, kam jedeme a s kým hrajeme. My prostě potřebujeme bodovat,“ ví dobře fotbalista, který příští čtvrtek ve státní svátek oslaví osmadvacáté narozeniny.

Lepší dárek než výhru nad Baníkem si nemůže přát.

Také bývalého hráče Bohemky a Brna poslední výprask od plzeňské Viktorie pořádně sebral.

„První dny moc příjemné nebyly, více to nemá ani cenu komentovat. Spoustu věcí jsme si řekli, ukázali. Všichni doufáme, že se takovýto zápas už opakovat nebude,“ prohlásil.

Ševcům poslední duel absolutně nevyšel, všechno se proti nim spiklo.

Výsledek je fakt ostudný. Vyžrali jsme si to až do dna, smutní kapitán Simerský

Nejprve byli blízko vedoucímu gólu, pak rychle inkasovali a hned vzápětí přišli o smolně vyloučeného Černína.

V dlouhém oslabení nedokázali čelit rozjetému soupeři, přesile a připsali si nejhorší porážku v novodobé historii zlínského klubu.

„Nechci hodnotit výkon Plzně, ale je pravda, že soupeř ani jiné šance v zápase neměl. Prostě každá jeho střela skončila gólem,“ povzdechl si Reiter. „My jsme ale neměli dopustit, aby to takto dopadlo. Prohrát se může, kór s Plzní, ale ne takovýmto způsobem. Všechno bylo úplně špatně,“ přidal smutně.

Zlíňané mohou debakl odčinit v sobotu v Ostravě.

Jednoduché to ale mít rozhodně nebudou.

Baník v létě obměnil a omladil kádr, hlavně doma je velice silný.

„Přiznám se, že Baník nyní tolik nesleduji, Vím, že tam proběhla revoluce, došlo k nějakému okysličení. Baník je jiný než když jsem tam působil. Z mé éry už tam snad nezůstal jediný hráč,“ říká.

Zatímco Ostrava ve vítkovické aréně body příliš nerozdává a na podzim před vlastním publikem ještě neinkasovala, ševcům se venku dlouhodobě nedaří. Loni vyhráli pouze v Pardubicích, letos se čtyřikrát vrátili z cest s prázdnou.

Kolaps diváka i ševců. Zlín prohrál 1:7. Pidro tu není do počtu, říká Vrba

„Kdybych věděl čím to je, tak to řeknu. Sám to nechápu. Přitom venku na nás není takový tlak,“ uvedl.

„Musíme si vzít energii z diváků, kterých přijde hodně. Přece jenom se hraje lépe, když je plný stadion, než když dorazí tři tisícovky. Třeba by nám to mohlo pomoct,“ míní.

LEVÝ BEK? NEVADÍ

Poslední tým tabulky se proti moravskému rivalovi pokusí odrazit od pevné defenzivy.

„Po utkání s Plzní ale musíme zlepšit úplně všechno,“ ví dobře Reiter.

I když má trenér Pavel Vrba k dispozici hned několik levých obránců, právě na této pozici využívá univerzála Reitera.

Sparťanský odchovanec dostává na kraji obrany přednost před Čelůstkou či Bartošákem. V reprezentační přestávce navíc dorazil na Letnou Selmir Pidro, což je další levý bek či křídelník.

„V žádném případě mi nevadí, že tam nastupuji. Mé úkoly se liší podle toho, s kým jsem na straně, ale jinak mám prostor chodit dopředu. Samozřejmě moji hlavní povinností je bránění,“ dodává.